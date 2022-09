Ukraine War Stories: Interaktive Bildergeschichten über Zivilisten im Krieg

Voraussichtlich am 18. Oktober wird mit Ukraine War Stories ein Titel bei Steam erhältlich sein, der den russischen Überfall auf die Ukraine beziehungsweise dessen Folgen für die Zivilisten thematisiert. Das Projekt wird von einem aus Kiew stammendem Entwicklerteam umgesetzt, dessen Ziel es eigenen Angaben zufolge ist, „die kürzlichen Erlebnisse der Ukrainer mit einer weltweiten breiten Öffentlichkeit [zu] teilen“. Auch verdienen wird das Unternehmen nichts, da das „Spiel“ kostenfrei ist und auch keine In-App-Käufe und dergleichen existieren.

Konkret bietet euch Ukraine War Stories mehrere Bildergeschichten, in denen ihr die Perspektive von Zivilisten während des Krieges einnehmt. Angefangen mit den Angriffen auf die Stadt Hostomel Ende Februar dieses Jahres, weiter mit den Massakern in Butscha bis zur Verteidigung der Hafenstadt Mariupol. Die jeweiligen interaktiven Geschichten basieren auf wahren Geschehnissen und geben folglich „die Aussagen von Augenzeugen und tatsächlichen Ereignissen der jeweiligen Örtlichkeit [...] wieder“. Weiter heißt es:

Die Geschichte ist textbasiert und wird durch Illustrationen und Musik eindrucksvoll untermauert. Die Darstellungen sind echten Aufnahmen aus Kriegsgebieten, in dem die Geschichten stattgefunden haben, nachempfunden. In jeder Geschichte verkörpert ihr einen Zivilisten, der den russischen Invasoren zur Gänze ausgeliefert ist. Deine einzige Aufgabe wird es sein, dich und deine Vertrauten am Leben zu halten und schließlich zu entkommen. Sei dir aber sicher: Als Zivilist sind deine Optionen begrenzt.