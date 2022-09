Stadia: Google stellt Streaming-Dienst ein

Rückerstattung für Spiele und Hardware

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Feld der Spiele-Streaming-Anbieter gehen bei einem Dienst nun die Lichter aus. Wie Phil Harrison, Vice President sowie General Manager von Stadia, heute in einer Pressemitteilung mitteilte, wird der gleichnamige Streaming-Dienst für Videospiele von Google zum 18. Januar 2023 abgeschaltet.

Google bedankt sich im selben Atemzug für die Unterstützung der Nutzer über die Jahre hinweg und informiert darüber, dass diese bis zum genannten Termin die Spielebibliothek weiter nutzen können. Des Weiteren sollen alle Stadia-Hardware-Käufe sowie sämtliche Spielekäufe auf der Plattform, welche über den Google Store getätigt wurden, komplett rückerstattet werden. Dieser Prozess soll zum größten Teil bis Mitte Januar abgeschlossen werden. Spielstände können laut FAQ in den meisten Fällen nicht auf andere Plattformen übernommen werden.

Als Begründung wird vor allem aufgeführt, dass das Angebot nicht die Anziehung im Markt entfalten konnte, die für den dauerhaften Betrieb notwendig wäre. Die entwickelten Technologien würden aber in anderen Diensten wie YouTube, Google Play und AR-Anwendungen auch zukünftig genutzt und weiterentwickelt. Darüber hinaus wird in Aussicht gestellt, die Technik auch über das eigene Unternehmen hinaus anderen Partnern in der Branche zur Verfügung zu stellen. Die in der Stadia-Sparte angestellten Mitarbeiter sollen in anderen Teilen des Unternehmens ihre Tätigkeit fortsetzen.