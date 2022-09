PM: Microsoft Flight Simulator World Update XI: Kanada ist ab sofort verfügbar! (Microsoft Xbox Wire)

PC Xbox X

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das kostenlose Microsoft Flight Simulator World Update XI ist da und zeigt Kanadas vielfältige Landschaften sowie modernen Städte in nie da gewesener Pracht. Steig in Dein Lieblingsflugzeug und überfliege fantastische urbane Szenerien, die malerische Nordküste, Gletscher und Bergketten, sowie die beeindruckenden Weiten der kanadischen Tundra. Kanada ist ein gewaltiges Land voller Kontraste und alle Simmer*innen sind nun herzlich dazu eingeladen, diese Schönheit von der Luft aus zu entdecken.

Das Entwickler*innen-Team hat das World Update XI mithilfe der neuesten hochauflösenden Satelliten- und Luftbildern angefertigt. Ergänzend zu den Daten, Modellen und Bildern umfasst das Update 12 urbane Regionen, die mit den neuesten Photogrammmetrie-Daten verbessert wurden, sowie 87 handgefertigte Points of Interest.

87 neue Points of Interest (POIs)

World Update XI: Kanada ist ab sofort kostenlos für alle Spieler*innen des Microsoft Flight Simulators erhältlich. Stelle sicher, dass Dein Simulator auf dem neuesten Stand ist, lade das World Update XI herunter und erkunde die weiten und beeindruckenden Aussichten, die Kanada zu bieten hat. Der Himmel ruft nach Dir!

Der Microsoft Flight Simulator ist auf Xbox Series X|S im Xbox Game Pass sowie auf Windows PCs im PC Game Pass und via Steam verfügbar. Du willst auch auf Xbox One, einem älteren PC oder Deinem Smartphone abheben? Kein Problem! Mit Xbox Game Pass Ultimate unternimmst Du via Cloud Gaming (Beta) Deinen nächsten Erkundungsflug auf einem Gerät Deiner Wahl. Weitere Details zu allen unterstützten Geräten findest Du hier.

