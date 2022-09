PM: Sackboy: A Big Adventure erscheint am 27. Oktober für den PC (Sony Playstation Blog)

PC PS4 PS5

Ihr habt richtig gehört! Der kultige wollige Held von PlayStation macht bald auch PC-Bildschirme unsicher! Wir können es kaum erwarten, einem ganz neuen Publikum von Spielern die Chance zu geben, Sackboy auf seinem großen Abenteuer zu begleiten.

Heute freuen wir uns, euch einige Details zu den neuen Funktionen und Verbesserungen zu verraten, auf die ihr euch freuen könnt, wenn das Spiel am 27. Oktober veröffentlicht wird. Es gibt außerdem einige großartige Inhalte für den Vorabkauf, also lest weiter, um weitere Einzelheiten zu erfahren!

Der erste wichtige Punkt ist die neue Grafik. Wir wollten, dass das Spiel auf dem PC visuell atemberaubend ist. Daher hier einige der neuen Grafikfunktionen, die wir hinzugefügt haben, um das Beste aus eurer Hardware herauszuholen:

Neben all diesen neuen Grafikfunktionen für Spieler mit High-End-PCs haben wir auch hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass eine Reihe verschiedener Hardware-Optionen unterstützt wird. Hier sind die Einzelheiten zu den Mindestspezifikationen und den empfohlenen Spezifikationen:

Zusätzlich zu diesen großartigen visuellen Funktionen haben wir eine ganze Reihe von Peripherie- und Anpassungsoptionen hinzugefügt. Die vollständige Unterstützung des DualSense-Controllers ermöglicht ein tieferes Eintauchen durch haptisches Feedback und dynamische Trigger-Effekte.4 Für diejenigen, die Maus und Tastatur bevorzugen, gibt es Unterstützung sowohl während des Spielens als auch auf der Benutzeroberfläche. Das Spiel unterstützt auch Errungenschaften und Online Speicherstände in Steam und im Epic Games Store.

Das ist also ein Vorgeschmack auf die tollen neuen Verbesserungen, die wir der PC-Version hinzugefügt haben. Wir freuen uns außerdem, ankündigen zu können, dass ihr, wenn ihr das Spiel vor der Veröffentlichung am 27. Oktober auf Steam oder im Epic Games Store kauft, Zugriff auf vier spezielle PlayStation-Kostüme und Emotes erhaltet, mit denen ihr euren Sackboy individuell anpassen könnt:

Eine letzte Anmerkung: Das Spiel ist großartig im Einzelspielermodus; wenn es jedoch im Koop-Modus gespielt wird, ergibt sich ein völlig neues Level an chaotischem Multiplayer-Spaß! Teilt dieses Erlebnis also unbedingt mit euren Freunden.

Wir können es kaum erwarten, dass ihr endlich Sackboy: A Big Adventure spielen könnt, wenn das Spiel am 27. Oktober für den PC erscheint.

1 Kompatibler PC und kompatibles Display mit HDMI 2.1 oder DisplayPort 1.4 erforderlich.

2 Kompatibles HDMI 2.1-Anzeigegerät erforderlich.

3 Kompatibler PC und kompatibles Anzeigegerät erforderlich.

4 Nutzt eine kabelgebundene Verbindung, um alle Funktionen des DualSense-Controllers im Spiel erleben zu können.