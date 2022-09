PM: Aufruf an alle Teilnehmer: Homicidal All-Stars während des Steam Next Fest vom 3. bis 10. Oktober kostenlos spielen! (Cosmocover)

PC

Aufruf an alle Teilnehmer: Homicidal All-Stars während des Steam Next Fest vom 3. bis 10. Oktober kostenlos spielen!

DEN HAAG, Niederlande – 29. September 2022 – Good Shepherd Entertainment und das Entwicklungsstudio Artificer haben angekündigt, dass Homicidal All-Stars, das originelle rundenbasierte Strategiespiel, das in einer sensationellen Reality-Game-Show in einer dystopischen Zukunft spielt, als Teil des Steam Next Fest vom 3. bis 10. Oktober als kostenlose Demo spielbar sein wird.

In einer zukünftigen Gesellschaft, die von extremer Einkommensungleichheit, Klimawandel und zivilen Unruhen zerrissen wird, ist „Homicidal All-Stars“ ein äußerst beliebter Blutsport, bei dem Kandidatinnen und Kandidaten in tödlichen städtischen Arenen voller tödlicher Gefahren und schwer bewaffneter Gegnerinnen und Gegner ums Überleben kämpfen. Jede Sendung bietet einen höllischen neuen Hindernisparcour mit einem bestimmten Thema und speziellen Herausforderungen – es gilt Fallen und Hinterhalte zu überlisten außerdem sucht man nach hilfreichen Sponsorenpaketen und muss auf der Hut vor besonders hinterhältigen Überraschungen des Regisseurs der Show sein. Zerquetsche deine Feinde, gewinne die Gunst des Publikums – und du könntest der nächste Champion bei Homicidal All-Stars werden!

Homicidal All-Stars steht ab sofort für die Wunschlisten auf Steam und GOG.com zur Verfügung.

Über Good Shepherd Entertainment Good Shepherd Entertainment ist ein preisgekrönter unabhängiger Videospiel-Publisher mit Sitz in den Niederlanden. Good Shepherd hat eine starke globale Präsenz aufgebaut und begleitet talentierte und innovative Entwicklungsteams dabei Spiele zu schaffen, die Freude bereiten, überraschen, herausfordern und – am wichtigsten von allem – unterhalten. Wir tun dies, in dem wir Kreative mit Autor*innen, Musiker*innen und IP-Inhaber*innen zusammenbringen und durch strategische Zusammenarbeit mit einigen der bekanntesten Namen der Industrie, darunter Devolver Digital, Croteam und Perfect World.

Zusätzlich zum von der Kritik gelobten John Wick: Hex, beinhaltet GSEs Titelauswahl eine weite Reihe an Titeln, darunter Monster Train, Phantom Doctrine, die Transport Fever Reihe, Hard West, und das Sequel Hard West 2. Mehr Infos gibt es auf www.GoodShepherd.games

Über Artificer Artificer ist ein Studio mit Sitz in Warschau, das von dem Team hinter Hard West und Phantom Doctrine gegründet wurde. Artificer ist bereit für Großes: Das Studio besteht aus über 40 talentierten Entwickler*innen, darunter viele prämierte und erfahrene Personen, die zuvor an einer Vielzahl beliebter Titel gearbeitet haben – Darunter Call of Juarez, Outriders, The Witcher, Dying Light, Shadow Warrior 3 und die Dead Island Reihe.

Mit großer Hingabe zu handgefertigter Arbeit und viel Erfahrung in rundenbasierten Spielen ist Artificer bereit ihr neues, kommendes Rundentaktik-Spiel Homicidal All-Stars vorzustellen. www.artificer.com