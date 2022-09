Bokeh Game Studio: Ein Tag mit Programmierer Tatsuya Matsushita

andere

Die Entwickler des Bokeh Game Studio arbeiten derzeit an ihrem ersten Spiel, dem 3D-Actionadventure Slitterhead. Seit der Gründung des Studios im Jahr 2020 durch Keiichiro Toyama, unter anderem Schöpfer der Serien Silent Hill und Gravity Rush, werden auf dem hauseigenen Youtube-Kanal in unregelmäßiger Abständen Behind-the-Scenes und FAQ-Videos veröffentlicht.

In dem knapp zwölfminütigen Video, könnt ihr einen Tag den Programmierer Tatsuya Matsushita begleiten. Zu Beginn berichtet Matsushita, warum er von Sony Interactive Entertainment Japan zum Bokeh Game Studio wechselte. Im weiteren Verlauf erhaltet ihr Einblick in seinen Tagesablauf, wobei ihr auch Pre-Alpha-Ansichten von Slitterhead zu sehen bekommt. Ähnlich den kürzlichen Leaks zu GTA 6 und Diablo 4 befindet sich das Spiel in einem frühen Stadium, dass noch keine Rückschlüsse auf das spätere Aussehen oder detailliertere Inhalte des Titels zulässt.

Da Matsushita das Video selbst spricht, ist es auf Japanisch gehalten. Ihr habt jedoch die Möglichkeit, englische Untertitel dazuzuschalten. Für Backer der Japan-Dokus 2022 mag es vielleicht auch als Ersatz dienen, einen Einblick in die japanische Arbeitswelt zu erhalten, nachdem Jörg Langers vorhaben einen Salaryman, oder eine Office Lady, im Alltag zu begleiten (nach dem aktuellen Kenntnisstand des Autors) nicht zustande gekommen ist.

Wann und für welche Plattformen Matsushitas aktuelles Projekt Slitterhead erscheinen soll, wurde noch nicht bekanntgegeben.