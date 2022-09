PM: Vengeful Guardian: Moonrider feiert sein spielbares Debüt am 3. Oktober mit einer Demo während des Steam Next Festivals (Cosmocover)

PC Switch PS4 PS5

Vengeful Guardian: Moonrider feiert sein spielbares Debüt am 3. Oktober mit einer Demo während des Steam Next Festivals

– Die Schöpfer von Blazing Chrome präsentieren eine meisterhafte Hommage an die goldene Ära der Action-Plattformer, bevor der Cyborg-Ninja in der Hauptrolle dann im Herbst auf PC und Konsolen zuschlägt –

PARIS, 29. September 2022 – Publisher The Arcade Crew (Infernax, Young Souls, Blazing Chrome) und das Entwicklungsstudio JoyMasher (Blazing Chrome) veröffentlichen in Kürze die erste öffentlich spielbare Demo von Vengeful Guardian: Moonrider, einem seitwärts scrollenden Action-Plattformer, der das goldene Zeitalter der 16-Bit-Actionspiele in einem raffinierten, mit Vollgas betriebenen Rachefeldzug widerspiegelt. Fans klassischer Actionspiele können sich am 3. Oktober über Steam in die Demo stürzen, bevor das komplette Spiel im Herbst 2022 auf Steam, für Nintendo Switch, PlayStation-Konsolen und Amazon Luna erscheint.

Spielerinnen und Spieler werden sich durch zwei verschiedene Level aus Vengeful Guardian: Moonrider’s epischem Abenteuer kämpfen können. Die ersten Momente der Demo folgen einem Cyborg-Ninja mit dem Codenamen Moonrider, der seine eigentliche Bestimmung ablehnt und aus dem Biowaffenlabor ausbricht, in dem er aufgewacht ist – und sich dann mit den Wächtern des Labors anlegt. Die zweite Phase der Demo, in der Moonrider sein Abenteuer fortsetzt, führt den hochmodernen Krieger in einen Showdown in der Luft, der präzise Sprünge zwischen Luftschiffen erfordert, bevor Moonrider in einen Flugzeugträger einbricht, um sich durch dessen Verteidigung zu kämpfen.

Das Design von Vengeful Guardian: Moonrider enthält die besten Elemente klassischer Actionspiele im laserpräzisen Visier des Ninjas in der Hauptrolle und sorgt für einen schnellen und herausfordernden Kampf. Mächtige Modifikatoionschips sind im gesamten Abenteuer versteckt und ermöglichen es dem Ninja, seinen Kampfstil anzupassen und während seines Strebens nach Rache an seinen Schöpfern und anderen regimetreuen Supersoldaten tödliche Fähigkeiten zu erlangen. Die wunderschön verwüstete Welt des Spiels lässt die 16-Bit-Ära durch aufwendige Pixelgrafik und knackigen Sound gekonnt wieder aufleben und bildet einen beeindruckenden, kompakten Spießrutenlauf über acht tödliche Etappen. Vengeful Guardian: Moonrider schwelgt in erstklassiger, raffinierter Jump’n’Run-Action und bietet ein knackiges, konzentriertes Erlebnis, das die Klinge nie stumpf werden lässt.

Wer sich JoyMasher beim Studium der Klinge anschließen will, der besucht www.joymasher.com oder folgt @TheArcadeCrew und @JoyMasher auf Twitter – außerdem findet man den Supersoldaten natürlich auch auf Discord.

Über The Arcade Crew The Arcade Crew hat ihren Sitz in Paris als eigenständige Abteilung von Dotemu. Der Boutique-Publisher widmet sich der Produktion und Veröffentlichung von fantastischen Originalspielen mit Retro-Feeling – erschaffen von kleinen Kreativteams. Die Crew ist begeistert, neue Talente zu entdecken und zu unterstützen um eine Community rund um klassisch inspirierte Titel zu schaffen. Über https://www.thearcadecrew.com/ kann man Kontakt zur Crew aufnehmen – außerdem kann man ihr unter @thearcadecrew auf Twitter folgen.

Über JoyMasher JoyMasher ist ein unabhängiges brasilianisches Studio, das seit seiner Gründung im Jahr 2012 retro-inspirierte Spiele entwickelt. Joymasher besteht aus den Entwicklern Danilo Dias und Thais Weiller und hat zuvor das vielgelobte Blazing Chrome, sowie Odallus und Oniken veröffentlicht. Joy Masher erschafft modernisierte Versionen klassischer Side-Scrolling Shooter und Action-Adventure-Titel, die sich auf den Konsolen der Vergangenheit Pudelwohl fühlen würden und arbeitet gerade an seinem vierten Titel: Vengeful Guardian: Moonrider für PC und Konsolen.