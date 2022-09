PM: Scorn schleicht sich am 14. Oktober auf PC und Xbox (Cosmocover)

PC Xbox X

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Scorn schleicht sich am 14. Oktober auf PC und Xbox

– Ebb Software schickt Fans schon früher als erwartet auf eine tief verstörende, atmosphärische Grusel-Reise –

LONDON, 29. September 2022 – Das Entwicklungsstudio Ebb Software und der Publisher Kepler Interactive sind bereit, die Tore ihres kommenden Horror-Adventures eine Woche früher als geplant zu öffnen. War die Veröffentlichung ursprünglich für den 21. Oktober geplant, können Spielerinnen und Spieler sich jetzt schon ab dem 14. Oktober 2022 dem Schrecken von Scorn stellen.

Scorn entführt Spielerinnen und Spieler in eine isolierte Welt, die sich anfühlt wie ein (Alb-)Traum. Auf sich allein gestellt, muss man einen verzweigten Irrgarten erkunden, groteske Rätsel lösen und die Regeln dieser eigenartigen Welt erlernen, um sich ein Bild der Lage machen zu können.

Durch das Entdecken von Geheimnissen und mit Hilfe seltsamer Bio-Mechanischer Werkzeuge – die wirken, als seien sie von einer lang vergangenen Zivilisation genutzt worden – kann man es schaffen, zu überleben. Die Wahrheit herauszufinden ist jedoch eine gänzlich andere Herausforderung.

Scorn erscheint für Xbox Series X|S (Day One im Xbox Game Pass) und PC (auf Steam , GoG und im Epic Games Store ). Unter https://scorn-game.com/ kann das Spiel schon Heute vorbestellt werden.

