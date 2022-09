Wochenschluss-Podcast #166

Teaser Jörg ist extra aus Japan zugeschaltet und so besprechen wir nicht nur interessante Themen der vergangenen Woche, sondern verabschieden auch in der großen Runde Dennis in seinem letzten GG-Podcast.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit Uns steht ein langes Wochenende bevor, stets ein Grund zur Freude für Arbeitnehmer. Doch zwischendurch gibt es auch Feuchte-Augen-Potential, ist dies doch der letzte Podcast auf GamersGlobal mit Dennis Hilla, dem Hagen und der aus Japan zugeschaltete Jörg in diesem Rahmen nochmal alles Gute für die Zukunft wünschen. Die drei sind jedoch alles andere als Trauerklöße, scherzen beim Rückblick auf die Meldungen der Woche unter anderem über Indies, die bei der nächsten E3 im Kellergewölbe landen und ein gewisser noch bis Sonntag in der Ferne weilender Chefredakteur hat auch einige skurrile Reiseanekdoten auf Lager. Die Timecodes dieser Folge: 00:24 Es begrüßen euch Dennis und Hagen und der aus Japan zugeschaltete Jörg, der ein paar Anekdoten zum besten gibt und verrät, was an Autoreisen in Japan besonders tückisch ist

12:29 Der verantwortliche Organisator stellt das neue Konzept für die E3 2023 vor – Inklusive eines kurzen Exkurses, weshalb Jörg bald im japanischen TV zu sehen sein wird. (zur News)

22:23 Cyberpunk 2077 verzeichnet auch infolge des Erfolgs von Cyberpunk - Edgerunners einen beachtlichen Aufschwung an Spielerzahlen. Die Verkäufe haben inzwischen auch die Marke von 20 Millionen Spielen geknackt. Wie wichtig wird die crossmediale Vermarktung in Zukunft noch werden? (zur News)

verzeichnet auch infolge des Erfolgs von einen beachtlichen Aufschwung an Spielerzahlen. Die Verkäufe haben inzwischen auch die Marke von 20 Millionen Spielen geknackt. Wie wichtig wird die crossmediale Vermarktung in Zukunft noch werden? (zur News) 33:53 Dennis spricht darüber, was er nun bald an anderer Stelle leisten wird und wir sagen zum Abschied leise Servus.

41:02 Was machen wir am Wochenende?

48:25 Habt ein schönes langes Wochenende und bis zum nächsten Mal!

