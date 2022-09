Wild Hearts: Jagt im feudalen Japan nach riesigen Bestien // Trailer

Dass Electronic Arts, Koei Tecmo und Omega Force (unter anderem Dynasty Warriors) an einem neuen Titel arbeiten – einer „einzigartigen Interpretation des Jagd-Genres“ –, ist schon länger bekannt. Kürzlich wurden sowohl weitere Details zu Wild Hearts als auch ein erster Trailer veröffentlicht; eine erweiterte Gameplay-Aufnahme ist für den 5. Oktober angekündigt.

Zu sehen sind im etwa zweieinhalb Minuten langen Video jene „riesigen, mit der Macht der Natur erfüllten Kreaturen“ namens Kemono, die ihr zur Strecke bringen müsst. Neben den Fähigkeiten der eigenen Spielfigur (zu sehen sind Attacken mit Schwertern), könnt ihr mit Karakuri eine „uralte Technologie“ einsetzen, die es euch ermöglicht, blitzschnell kleine Türme aufzustellen, die wiederum Geschosse abfeuern oder euch anderweitige Unterstützung bieten. Yosuke Hayashi, Executive Vice President bei Koei Tecmo Games, führt weiter aus:

[Wir wollen] nicht nur die Entwicklung, die Verschmelzung und die reale Bedrohung durch Kemono zeigen, sondern auch ein Spiel erschaffen, in dem das Crafting im Mittelpunkt des Erlebnisses steht und das neu definiert, was in einem Jagdspiel möglich ist. Wir haben großen Wert darauf gelegt, unsere Karakuri so zu gestalten, dass sie in die Kämpfe passen, und wir freuen uns darauf, dass die Spieler diese mächtigen Mechanismen nutzen, um gegen riesige Bestien zu kämpfen und die Welt zu durchqueren.