PM: PlayStation Stars startet heute in Asien, weitere Märkte folgen in Kürze (Sony Playstation Blog)

Es ist ein aufregender Tag für PlayStation. Heute findet der erste regionale Start unseres neuen Treueprogramms “PlayStation Stars” statt. Ich freue mich, diese neue Initiative zunächst für unsere PlayStation-Community in Asien einzuführen. Wir feiern die Erfolge unserer Spieler mit spannenden Kampagnen und der Möglichkeit, Belohnungen wie Punkte und digitale Sammlerstücke zu erhalten.

Mit diesem Start wird die globale Einführung von PlayStation Stars angestoßen – und das ist erst der Anfang. Wir werden das Programm auch in Zukunft weiterentwickeln, indem wir neue Funktionen, Prämien, Vorteile und Möglichkeiten hinzufügen, das zu genießen, was ihr an PlayStation liebt.

Werfen wir einen Blick auf einige der wichtigsten Details des Programms.

Wann startet PlayStation Stars?

Im Folgenden findet ihr die zukünftigen Starttermine für PlayStation Stars:

Was benötige ich, um PlayStation Stars beizutreten? Ist eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich?

Die PlayStation Stars-Teilnahme ist kostenlos. Ihr benötigt lediglich ein Konto für Erwachsene im PlayStation Network und müsst den Nutzungsbedingungen des Programms zustimmen. PlayStation Plus-Mitglieder erhalten zwar bestimmte Vorteile, aber für die Teilnahme an PlayStation Stars ist keine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich.

Wie kann ich auf PlayStation Stars zugreifen?

Das vollständige PlayStation Stars-Erlebnis ist über die PlayStation App für iOS und Android verfügbar. Ihr könnt PlayStation Stars auch über PlayStation.com beitreten.

Wir planen, das Angebot in Zukunft auf Konsolengeräte auszuweiten.

Wie funktioniert das Programm?

Mit PlayStation Stars erhaltet ihr Prämien, indem ihr eine Vielzahl von Kampagnen und Aktivitäten erledigt. Bei unserer “Monthly Check-In”-Kampagne müsst ihr einfach nur ein beliebiges Spiel spielen, um eine Prämie zu erhalten. Bei anderen Kampagnen werdet ihr aufgefordert, bestimmte Trophäen zu verdienen oder sogar zu den ersten Spielern zu gehören, die bei einem Blockbuster-Titel in ihrem Land/ihrer Region eine Platin-Trophäe ergattern. Eine unserer ersten Kampagnen heißt “Drück Spielen/1994”. Mitglieder, die unsere auf Songs basierenden Hinweise richtig deuten, um die zugehörigen Spiele zu starten, erhalten ein spezielles Sammlerstück.

Die Kampagnen werden regelmäßig aktualisiert. In der PlayStation App könnt ihr neue Kampagnen finden.

Welche Prämien kann ich sammeln?

Es gibt zwei Arten von Prämien: Treuepunkte und digitale Sammlerstücke. Punkte können in einem Katalog eingelöst werden, der PSN-Guthaben, exklusive digitale Sammlerstücke und ausgewählte PlayStation Store-Produkte enthalten kann. Als zusätzlichen Vorteil erhalten PlayStation Plus-Mitglieder, die sich für PlayStation Stars angemeldet haben, automatisch Punkte für Käufe im PlayStation Store.

Digitale Sammlerstücke sind wunderschön gerenderte, digitale Abbildungen von Dingen, die PlayStation-Fans lieben, darunter Figuren von beliebten und legendären Figuren aus Spielen und anderen Unterhaltungsformaten sowie liebgewonnene Geräte, die die Innovationsgeschichte von Sony widerspiegeln. Es wird regelmäßig neue Sammlerstücke geben, darunter extrem seltene Sammlerstücke, die ihr unbedingt haben wollt, oder Überraschungsstücke, die ihr nur zum Spaß sammeln könnt.

Die digitalen Sammlerstücke, die ihr sammelt oder verdient, können in der PlayStation App in einer Vitrine angeordnet werden. Ihr könnt eure Vitrine auch so einstellen, dass andere sie sich ansehen können.

Zur Feier der Einführung erhalten alle Mitglieder für ihren Beitritt das Sterngucker-Teleskop Punto, der Gondoliere von Ape Escape 2, PocketStation sowie Toro und Kuro bei einer Feier gehören zu den ersten digitalen Sammlerstücken, die Mitglieder sammeln oder verdienen können.

Sind digitale Sammlerstücke einzigartig? Kann ich meine digitalen Sammlerstücke verkaufen oder tauschen?

Diese digitalen Sammlerstücke werden nur für unser Treueprogramm erstellt. Obwohl einige möglicherweise selten sind, sind sie weder einzigartig noch nutzen sie die Blockchain-Technologie. Sie können nicht weiterverkauft oder gehandelt werden. Digitale Sammlerstücke können nur über PlayStation Stars gesammelt oder verdient werden.

Wie kann ich herausfinden, wie selten ein digitales Sammlerstück ist?

Die Seltenheit eines digitalen Sammlerstücken findet ihr auf dem Bildschirm mit den Kampagnendetails und auf der Detailseite des Sammlerstücks.

Wie kann ich meine Punkte verfolgen und einlösen?

Euren Punktestand findet ihr in der PlayStation App unter dem Profil des Spielers oder in eurem PlayStation Stars-Punkteverlauf. Punkte können gegen Artikel in eurem Prämienkatalog eingelöst werden, darunter digitale Sammlerstücke, Spiele oder digitales PSN-Guthaben.

Geht zu PlayStation App > Profil des Spielers > PlayStation Stars > Prämienkatalog, um eure Punkte einzulösen.

Welche Vorteile habe ich als PlayStation Plus-Mitglied?

Für die Teilnahme an PlayStation Stars ist keine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Als PlayStation Plus-Mitglied könnt ihr jedoch bei PlayStation Stars Punkte für Einkäufe im PlayStation Store sammeln, darunter auch für jede Abonnementzahlung für eure PlayStation Plus-Mitgliedschaft. Bitte beachtet, dass ihr beim Aufladen eures PSN-Guthabens kein PlayStation Stars-Punkte sammeln könnt.

Was sind Statuslevel?

PlayStation Stars hat vier Statuslevel, die die von euch erreichten Meilensteine widerspiegeln. Euer Level hängt von der Anzahl der seltenen Trophäen, die ihr in Spielen verdient habt, sowie vom Erwerb von Vollversionen im PlayStation Store ab. Je höher euer Level ist, desto mehr Vorteile könnt ihr erhalten.

Wie lange bleibe ich auf meinem Statuslevel?

Sobald ihr ein Statuslevel erreicht habt, bleibt ihr dort für den Rest des Kalenderjahres und danach weitere 13 Monate. Wenn ihr beispielsweise im Oktober das Statuslevel 2 erreicht, bleibt euer Status in Level 2 für den Rest des Kalenderjahrs gültig und wird auch für die nächsten 13 Monate, vom 1. Januar des nächsten Jahres bis zum 31. Januar des folgenden Jahres, beibehalten.

Weitere Informationen findet ihr auf der folgenden Webseite, sobald PlayStation Stars in eurer Region eingeführt wird: www.playstation.com/playstation-stars

* Ihr müsst zum Zeitpunkt eures Kaufs im PlayStation Store bei eurem PlayStation Network-Konto angemeldet sein. Bevor ihr den Kauf abschließt, müsst ihr euch bei dem PlayStation Network-Konto anmelden, das ihr bei PlayStation Stars registriert habt.