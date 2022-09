Skull and Bones: Piraten-Abenteuer auf März 2023 verschoben

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Wer für die Weihnachtszeit fest mit der Karibik, Rum und dem Singen von Shanties geplant hat wird vielleicht enttäuscht sein. Wie Ubisoft in einer Pressemitteilung bekanntgab, wird das Piratenspiel Skull and Bones erst im kommenden Jahr erscheinen.

Bisher wurde von einem Release am 8.11.2022 ausgegangen. Nach Angaben des Herstellers wird die zusätzliche Entwicklungszeit zum weiteren Verbessern des Balancings und dem allgemeinen Polieren des Spielerlebnisses benötigt. Außerdem verspricht man sich vom angestrebten Zeitfenster eine bessere Ausgangslage für den langfristigen Erfolg des Titels.

Wer trotzdem schon vor dem Release-Termin in See stechen möchte, wird zu einem nicht näher benannten Zeitpunkt gegebenenfalls die Möglichkeit bekommen, an dem ebenfalls angekündigten offenen Beta-Test teilzunehmen, der zusätzliches Feedback aus der Community bringen soll.

Skull and Bones soll nach derzeitigen Angaben am 9.3.2023 für Xbox Series X/S, Playstation 5, PC, Stadia und Amazon Luna erscheinen.