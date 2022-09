PM: PlayStation Plus – Monatliche Spiele für den Oktober: Injustice 2, Hot Wheels Unleashed, Superhot (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns, heute die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für den Oktober enthüllen zu können. Wir haben Superheldenkämpfe in Form von Injustice 2, packenden Rennspaß mit winzigen Autos in Hot Wheels Unleashed und die elektrisierenden strategischen Kämpfe von Superhot.

Mitglieder von PlayStation Plus Essential, Extra und Premium können diese drei Titel zwischen Dienstag, den 4. Oktober, und Montag, den 31. Oktober, ihrer Spielebibliothek hinzufügen. Die neuen Spiele im Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium für Oktober werden später in diesem Monat angekündigt.

Schauen wir uns jedes der monatlich neuen Spiele doch mal genauer an.

Die Erschaffer von Mortal Kombat kehren mit der größten Auswahl an Superhelden ins DC Universe zurück. Wähle aus neuen Versionen von ikonischen Helden und Superschurken und fechte epische Kämpfe an atemberaubenden Orten auf der ganzen Welt aus. Tritt lokal oder online gegen andere Spieler an oder stürze dich in die storylastige Einzelspielerkampagne, in der Batman gegen Supermans Regime ankämpft. Du erhältst nach jedem Match Ausrüstung, die du anziehen, anpassen oder mit der du dein Team weiterentwickeln kannst.

Sammle, baue und rase in diesem fantastischen Arcade-Simulator im „Hot Wheels“-Universum. Verdiene neue Fahrzeuge und heize mit ihnen Seite an Seite mit Freunden im Zweispielermodus mit geteiltem Bildschirm über die Strecke oder tritt in Online-Herausforderungen gegen bis zu 12 Gegner an. Und wenn du einmal ein paar Rennen gefahren bist, warum baust du dir dann nicht deinen eigenen Kurs? Entwirf im und außerhalb des Streckeneditors krasse Kurse. Füge Loopings, spezielle Booster, Hindernisse und besondere Elemente hinzu, um einen abgefahrenen Vergnügungspark für deine Rennen zu erschaffen, und teile deine Kreation dann online, damit andere Spieler sie ausprobieren können.

Im FPS Superhot, bei dem die Zeit nur vergeht, wenn du dich bewegst, verschwimmen die Grenzen zwischen vorsichtiger Strategie und hemmungslosem Chaos. Keine sich regenerierenden Gesundheitsanzeigen. Keine bequem platzierten Munitionsvorräte. Du bist zahlen- und waffenmäßig unterlegen und schnappst dir die Waffen besiegter Gegner, um zu schießen, zu schlitzen und dich in Zeitlupe durch einen Kugelhagel zu manövrieren. Die ausgefeilte, minimalistische Bildsprache von Superhot hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren– auf das flüssige Gameplay und die wunderschönen, filmischen Kämpfe.

PlayStation Plus-Mitglieder haben bis Montag, den 3. Oktober, Zeit, Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus und Toem ihrer Spielebibliothek hinzuzufügen.

Wir möchten außerdem auf die PlayStation Plus Playlist auf Spotify hinweisen, die monatlich mit neuen Liedern aktualisiert wird.

*Die Spielbibliothek variiert je nach Zeit, Region/Land und Plan. PS Plus unterliegt einer wiederkehrenden Abonnementgebühr, die bis zur Kündigung automatisch erhoben wird. Es gelten die Nutzungsbedingungen: play.st/psplus-usageterms.