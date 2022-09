PM: 25 Jahre Age of Empires: Feier mit dem Anniversary Broadcast und der Age of Empires IV Anniversary Edition (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

1997 hat Age of Empires Geschichte geschrieben – denn vor 25 Jahren sind Fans zum ersten Mal in das kultige RTS-Franchise eingetaucht und haben Rogan – den ersten Untertanen von Age – auf seine Arbeit geschickt, um das Fundament für ein Imperium zu legen. Das Spiel, mit dem alles begann, feiert sein 25-jähriges Jubiläum, und diese Zäsur wollen wir nicht unkommentiert lassen. Vom ersten erfolgreichen Boar Lure bis hin zu hart erkämpften Siegen – es gibt so viel zu feiern!

Deshalb freuen wir uns besonders, dass Age of Empires am 25. Oktober sein 25-jähriges Jubiläum im großen Stil feiern wird. Sei live dabei, wenn der Anniversary-Livestream in einer ganz besonderen Location startet und Fans aus der ganzen Welt Ankündigungen, Interviews und viele weitere Überraschungen erleben. Natürlich wird nicht jedes Stream-Highlight schon jetzt enthüllt, doch wir versprechen, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Der Age of Empires Anniversary Livestream startet am Dienstag, den 25. Oktober um 19:00 Uhr. Dieses historische Event der Extraklasse kannst Du auf folgenden Kanälen live mitverfolgen:

Doch das war noch lange nicht alles: Pünktlich zum 25. Oktober erscheint auch die Age of Empires IV: Anniversary Edition auf Steam und im Microsoft Store! Diese neue Version des Spiels enthält das Grundspiel, alle bisher veröffentlichten Updates plus das Anniversary Update, das die zwei neuen Zivilisationen der Osmanen und Malier beinhaltet. Spieler*innen, die Age of Empires IV bereits besitzen, erhalten das Anniversary Update kostenlos – einschließlich der Osmanen und Malier, neuer Meisterschaftsherausforderungen, neuer Achievements, acht neuer Karten und zwei neuer Biome zum Erforschen und Erobern. Außerdem startet Season Three, in der Ranked Team Games und Waypoint Markers hinzugefügt werden. Überdies wird die Flottenbalance weiter verbessert. Darüber hinaus bietet Season Three einige ganz besondere Belohnungen. Es lohnt sich also, an den Feierlichkeiten teilzunehmen! Ein Jahr nach dem Release von Age of Empires IV ist der perfekte Zeitpunkt, um zu den historischen Schlachten wiederzukehren oder einzusteigen und die vielen Neuerungen zu erkunden.

Zusätzlich fügt das Age of Empires IV Anniversary Update am 25. Oktober dem Spiel elf neue Sprachen hinzu: Ab sofort werden auch Hindi, Holländisch, Dänisch, Schwedisch, Tschechisch, Norwegisch, Griechisch, Ungarisch, Polnisch, Finnisch und Portugiesisch unterstützt.

Auch Age of Empires II: Definitive Edition und Age of Empires III: Definitive Edition werden Teil der Anniversary Events sein und zu diesem Anlass jede Menge ingame Challenges sowie exklusive Belohnungen bieten. Für weitere Informationen zu den kommenden Inhalten der Definitive Editions behalte die offiziellen Social Media-Kanäle von Age im Auge.

Die Feierlichkeiten der Jubiläumswoche gipfeln schließlich im Finale des Red Bull’s Wololo: Legacy-Turniers – dem bisher größten kompetitiven Age-Turnier aller Zeiten! Für die aktuellsten News zu diesem epischen Wettkampf findest Du auf der offiziellen Event-Website. Hier erfährst Du auch, welche Spieler*innen vom 21. bis zum 30. Oktober auf Schloss Heidelberg zusammenkommen werden, um sich in strategischen Schlachten historischen Ausmaßes zu messen.

Die letzten 25 Jahre waren für alle – Spieler*innen, Entwickler*innen und Fans – eine ganz unglaubliche Reise. Es ist in erster Linie die großartige Community, die Age of Empires über viele Jahre am Leben erhalten und um viele fantastische Ideen ergänzt hat. Wir können es gar nicht abwarten, diese fantastische Zeit stilecht mit Dir zu feiern. Schließe Dich den Feierlichkeiten auf Social Media an und teile unter #AoE25 Deine schönsten Age-Erinnerungen. Die aktuellsten Informationen rund um Age of Empires erfährst Du auf dem offiziellen Age of Empires Twitter-Kanal.

In diesem Sinne: Wololo!

Weitere Informationen findest Du auf www.ageofempires.com.