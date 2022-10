25 Jahre Age of Empires: Anniversary Broadcast und Age of Empires 4 Anniversary Edition

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Age of Empires 4 ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Im Jahr 1997 hat Age of Empires Geschichte geschrieben. Denn damals erschien der erste Teil der Echtzeitstrategie-Reihe. Am Geburtstag, dem 25. Oktober, soll das 25-jährige Jubiläum des ersten Titels und damit ein Vierteljahrhundert Age of Empires im großen Stil gefeiert werden.

Es wird einen Anniversary-Livestream in einer ganz besonderen Location geben [Anmerkung der Redaktion: Gemeint ist vermutlich das Schloss Heidelberg; zu der Zeit läuft dort das große Red Bull Wololo: Legacy Turnier]. Es soll Ankündigungen, Interviews und viele weitere Überraschungen geben. Deshalb wird nicht jedes Stream-Highlight schon jetzt enthüllt.

Der Age of Empires Anniversary Livestream startet am Dienstag, den 25. Oktober um 19:00 Uhr. Dieses historische Event könnt ihr auf folgenden Kanälen live mitverfolgen:

Zum 25. Oktober erscheint außerdem die Age of Empires 4: Anniversary Edition auf Steam und im Microsoft Store. Diese neue Version des Spiels enthält das Grundspiel, alle bisher veröffentlichten Updates und das Anniversary Update, das die zwei neuen Zivilisationen der Osmanen und Malier beinhaltet. Solltet ihr Age of Empires 4 (im Test; im User-Artikel) bereits besitzen, müsst ihr aber nicht zuschlagen, denn ihr erhaltet das Anniversary Update kostenlos.

Außerdem startet Season Three, in der Ranked Team Games und Waypoint Markers hinzugefügt werden. Überdies wird die Flottenbalance verbessert, die derzeit komplett überarbeitet wird. Darüber hinaus soll Season Three einige ganz besondere Belohnungen bieten.

Zusätzlich fügt das Age of Empires IV Anniversary Update am 25. Oktober dem Spiel elf neue Sprachen hinzu: Ab sofort werden auch Hindi, Holländisch, Dänisch, Schwedisch, Tschechisch, Norwegisch, Griechisch, Ungarisch, Polnisch, Finnisch und Portugiesisch unterstützt.

Auch Age of Empires 2: Definitive Edition und Age of Empires 3: Definitive Edition werden Teil der Anniversary Events sein und zu diesem Anlass jede Menge ingame Challenges sowie exklusive Belohnungen bieten. Weitere Informationen zu den kommenden Inhalten der Definitive Editions werden auf den offiziellen Social Media-Kanäle veröffentlicht.

Die Feierlichkeiten der Jubiläumswoche gipfeln im Finale des Red Bull’s Wololo: Legacy-Turniers – dem bisher größten kompetitiven Age-Turnier aller Zeiten. Die aktuellsten News zu diesem Wettkampf findet ihr auf der offiziellen Event-Website.

Ihr seid außerdem dazu aufzurufen, an den Feierlichkeiten auf Social Media teilzuhaben und unter #AoE25 eure schönsten Age-Erinnerungen zu teilen. Die aktuellsten Informationen rund um Age of Empires erfahrt ihr auf dem offiziellen Age of Empires Twitter-Kanal.