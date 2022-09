The Finals: Ex-Battlefield-Entwickler zeigen reichlich Zerstörung

PC

In einem ersten Pre-Alpha-Trailer zum Multiplayer-Shooter The Finals wird nicht mit Szenen der Umgebungszerstörung gegeizt, so fällt an einer Stelle ein Teil eines Stockwerks auf das darunterliegende und in der darauffolgenden Szene springt die Spielfigur in Ego-Perspektive auf ein komplett einstürzendes Gebäude.

Hinter dem Titel stehen die in Stockholm ansässigen Embark Studios, zu dessen Gründern diverse ehemalige Mitglieder von DICE gehören, darunter der frühere Technical Director Magnus Nordin und Stefan Strandberg, Creative Director bei Battlefield 1 (im Test, Note 9.0) und Battlefield 5 (im Test, Note 9.0). Das Studio legt in seiner Eigenbeschreibung großen Wert darauf, mit neuen Technologien wie im Feld der Prozeduralisierung und maschinellem Lernen zu experimentieren.

The Finals dreht sich um eine imaginäre "kampforientierte Spielshow", entsprechend ist der Ton trotz hitziger Schießereien im Trailer locker und sehr aufgedreht. Neben der Zerstörung stehen hohe Agilität sowie Mobilität dank Greifhaken und Hartschaumkanonen im Fokus des Trailers.

Ab 29. September 2022 soll ein Alpha-Test von The Finals starten. Der Titel wird später auf ein Free2Play-Geschäftsmodell setzen.