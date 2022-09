Gotham Knights: PC-Trailer zeigt Raytracing und weitere Features

PC Xbox X PS5

In einem neuen Trailer werden die Features der PC-Version von Gotham Knights vorgestellt. Wer einen Ultrawide-Monitor oder ein Setup mit mehreren Bildschirmen nutzt, wird sich freuen, dass dies von Gotham Knights unterstützt werden soll. Daneben werden unter anderem Raytracing-Reflektionen und die Unterstützung von KI-Upscaling via Intel Xess hervorgehoben.

Gotham Knights von Warner Bros. Montreal spielt in einem anderen Universum als die Batman Arkham-Spiele von Rocksteady. Nach dem Tod von Batman treten Robin, Red Hood, Batgirl und Nightwing gemeinsam in seine Fußstapfen. Ihr wählt zu Beginn eine der Figuren, könnt sie aber auch im Laufe der Story wechseln sowie im Koop mit einem Mitspieler Bösewichter auf den Straßen von Gotham verprügeln. Gotham Knights erscheint am 21. Oktober 2022 für PC, PS5 und Xbox Series S|X.