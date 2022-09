PM: 15 Jahre Assassin’s Creed® - Das Jubiläums geht weiter, Spieler:innen erwarten neue kostenlose Inhalte in Assassin’s Creed Valhalla und eine einzigartige digitale Kunstausstellung (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 28. Septemeber 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass ein kostenloses Spielupdate für Assassin’s Creed® Valhalla ab sofort verfügbar ist. Es enthält eine neue Spielaktivität, den zweiten Teil und damit den Abschluss von Gräber der Gefallenen, sowie ein neues Siedlungsgebäude, die Runenschmiede. Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Marke sind außerdem besondere Belohnungen im Spiel für alle Spieler:innen kostenlos erhältlich. Weitere Gratis-Inhalte für Assassin's Creed Valhalla werden im Oktober mit dem Asgardsreid-Fest erscheinen, zudem wird Ende dieses Jahres das letzte Kapitel von Eivors Saga veröffentlicht.

​

​Darüber hinaus kann sich jeder ab heute an einer Vielzahl von unterschiedlichsten Kunstwerken erfreuen, die Künstler:innen aus aller Welt als Teil der Jubiläums-Feierlichkeiten in einer einzigartigen digitalen Kunstausstellung auf der Assassin's Creed-Website geschaffen haben.

​

​Ab heute steht ein Update für Assassin’s Creed Valhalla mit neuen kostenlosen Inhalten für das Spiel zur Verfügung:

Bis zum Ende des Jahres wird es weitere kostenlose Inhalte für Assassin's Creed Valhalla geben. Zunächst findet vom 20. Oktober bis 10. November das Asgardsreid-Fest statt. Spieler:innen nehmen an der Wilden Jagd des Fests teil, indem sie ihre Siedlung gegen die Bedrohung durch schädliche Geister verteidigen und die Stärke des Rabenclans beweisen. Das Fest wird Aktivitäten, Aufträge und eine Vielzahl neuer Belohnungen bieten. Später in diesem Jahr werden neue Inhalte veröffentlicht, darunter die Geschichte des letzten Kapitels.

​

​Seit der Veröffentlichung des ersten Assassin's Creed-Spiels vor 15 Jahren hat sich die Assassin's Creed-Reihe weltweit mehr als 200 Millionen Mal verkauft. Die Marke hat sich mittlerweile als eine der meistverkauften Serien in der Geschichte von Videospielen etabliert. Assassin's Creed ist bekannt für eine der spannendsten und fesselndsten Geschichten in der Branche und geht über Videospiele hinaus, indem es in zahlreiche andere Unterhaltungsmedien einfließt. Um das 15-jährige Jubiläum der Serie zu feiern, hat Assassin's Creed mit talentierten Künstler:innen aus der ganzen Welt zusammengearbeitet. Sie haben ihre eigene Vision des symbolträchtigen Crests in Form von einzigartigen Kunstwerken mit uns geteilt. Ihre Kreationen sind ab sofort auf der AC15-Website zu finden: www.assassinscreed15.com

​

​Die Liste der Künstler:innen:

​

​

​

​

​*Die Runenschmiede unterstützt keine Gegenstände aus den Erweiterungen des Spiels: Zorn der Druiden, Die Belagerung von Paris und Die Zeichen Ragnaröks.

​

