Intel "Raptor Lake": CPUs mit mehr Takt, Kernen und höherer TDP

PC

Gestern hat AMD seine neuen CPUs auf den Markt gebracht und parallel dazu hat Intel seine neuen Raptor-Lake-Prozessoren angekündigt, die ebenfalls für Sockel 1700 erscheinen werden und damit ein Update für die Alder-Lake-CPUs sind. Intel hat drei Raptor-Lake-CPUs sowie den neuen Mainboard-Chipsatz Z790 für den 20. Oktober 2022 angekündigt.

Es werden zu Beginn drei CPUs mit mehr Kernen, mehr Threads und mehr Takt erscheinen: i9-13900K für 589 US-Dollar, i7-13700K für 409 US-Dollar und i5-13600K für 319 US-Dollar. Die jeweiligen F-Modelle besitzen keine aktive integrierte Grafikeinheit und kosten jeweils 25 US-Dollar weniger. Die CPUs unterstützen weiterhin DDR5-5600 und DDR4-3200 und sind auch zu den vorhandenen Sockel-1700-Mainboards mit Z690-Chipsatz kompatibel.

Der 10-nm-Fertigungsprozess soll laut Intel weiter optimiert worden sein, so dass die CPUs effizienter als zuvor sind. So bekamen die CPUs im Falle der i5-13600K und i7-13700K außerdem zusätzliche 4 E-Kerne (Effizienz-Kerne) und 4 Threads spendiert sowie 200 MHz und beim i7 sogar 400 MHz extra. Der i9-13900K bekam sogar acht weitere E-Kerne und Threads und ganze 600 MHz dazu. Damit soll er im Vergleich zu einem 12900K die Single-Core-Performance um 15 Prozent und die Multi-Core-Performance um bis zu 41 Prozent steigern. Bei nur 65 W soll die i9-13900K die gleiche Leistung in Multi-Core-Anwendungen erreichen, wie der i9-12900K mit 241 W Leistungsaufnahme. Bei gleicher Leistungsaufnahme soll ein Zugewinn von 37 Prozent gegeben sein. Das Power-Target ist ansonsten von 241 W auf 253 W angehoben worden. Bei dieser Leistungsaufnahme kann der i9-13900K weiter 4 Prozentpunkte auf den Vorgänger gut machen. Die TDP bleibt weiterhin bei 125 W.

Im Vergleich zu den Zen-3-CPUs von AMD kann Intels neues Spitzenmodell den Ryzen 7 5800X3D nur in einigen ausgewählten Spielen besiegen, wohingegen der Ryzen 9 5950X zwischen 6 Prozent und 58 Prozent übertroffen werden soll, bei Betrachtung der 99. Perzentil sogar um bis zu 107 Prozent (d.h. Messpunkte, die als Ausreißer gelten, werden ignoriert und es ist ein praxisnäherer Wert als die durchschnittliche Angabe von Bildern pro Sekunde), wobei dies selbst in Intels Säulendiagramm ein Ausreißer ist, der nur bei The Riftbreaker auftritt, andere Titel wie Spider-Man Remastered sind nur bei 52 Prozent und weniger. Bei sogenannten Content-Creator-Programmen wie Adobe Media Encoder oder Blender, soll der i9-13900K zwischen 27 Prozent und 34 Prozent schneller als der i9-12900K sein.

Kerne (P+E) Threads P-Kerne Max. Takt E-Kerne Max. Takt Grafik TDP Max. Power Preis i9-13900K 8+16 32 5,8 GHz 4,3 GHz UHD 770 125 W 253 W 589 USD i9-13900KF 8+16 32 5,8 GHz 4,3 GHz - 125 W 253 W 564 USD i7-13700K 8+8 24 5,4 GHz 4,2 GHz UHD 770 125 W 253 W 409 USD i7-13700KF 8+8 24 5,4 GHz 4,2 GHz - 125 W 253 W 384 USD i5-13600K 6+8 20 5,1 GHz 3,9 GHz UHD 770 125 W 181 W 319 USD i5-13600KF 6+8 20 5,1 GHz 3,9 GHz - 125 W 181 W 294 USD

Für Anfang 2023 wurde eine CPU mit bis zu 6,0 GHz angekündigt, demnach wahrscheinlich der i9-13900KS. Weitere Details und Informationen zu den bis zu 50 "Raptor Lake"-Prozessoren wurden für später versprochen.