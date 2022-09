Intel: Grafikkarten-Topmodell Intel Arc A770 erscheint am 12. Oktober

PC

Intel hat vor wenigen Stunden im Rahmen der "Intel On"-Konferenz veröffentlicht, dass ihr Topmodell der dedizierten Grafikkarten, die Intel Arc A770, ab dem 12. Oktober für 329 US-Dollar im US-Handel verfügbar sein wird. Die Grafikkarte besitzt ein Zwei-Lüfterdesign und eine RGB-Beleuchtung sowohl hinter den Lüftern, als auch einmal um die Grafikkarte umlaufend im Rahmen. Sie muss mit einem 6-Pin und einem 6+2-Pin-Stromanschluss versorgt werden.

Intel Arc A750 Intel Arc A770 8GB Intel Arc A770 16GB Fertigung TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 Xe Cores 28 32 32 Ray Tracing Units 28 32 32 Basis-Takt 2050 MHz 2100 MHz 2100 MHz Speicher 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Speicher Interface 256 bit 256 bit 256 bit Speicherbandbreite 512 GB/s 512 GB/s 560 GB/s Speichergeschwindigkeit 16 Gbps 16 Gbps 17,5 Gbps TBP 225 W 225 W 225 W PCIe bis zu PCIe 4.0 16x bis zu PCIe 4.0 16x bis zu PCIe 4.0 16x Release tba 12. Oktober 2022 12. Oktober 2022 Preis tba ab 329 USD ab 329 USD

Das größte Modell der Arc A770 verfügt über 16 GB GDDR6 Speicher, der im Gegensatz zum A770 Modell mit 8GB auch mit einer höheren Speicherbandbreite und Speichergeschwindigkeit angesteuert werden kann, so dass an Stelle von 512 GB/s und 16 GBps nun 560 GB/s und 17,5 Gbps zur Verfügung stehen. Der Preis wurde als "Starting from" verkündet, so dass zu erwarten ist, dass das 16 GB Modell leicht teurer sein wird. Ein Preis oder ein Startdatum für die Arc A750 wurde nicht verkündet, allerdings gingen die Produktseite und die Spezifikationen gleichzeitig online.

Zum Release wird es voraussichtlich auch unabhängige Tests geben, da Intel verkündet hat, dass bereits Testmuster unterwegs seien.