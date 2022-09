AMD: Ryzen 7000 CPUs erschienen und erste Tests verfügbar

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

AMD hat heute die Ryzen 7000 CPU-Serie auf den Markt gebracht. Zum Release bringt AMD vier CPUs: Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X und der Ryzen 5 7600X. Die CPUs kosten zwischen 359 und 849 Euro und sind nur kompatibel mit AMDs neuem Sockel AM5. Sie benötigen DDR5-Arbeitsspeicher mit bis zu 6400 MHz und unterstützen PCI-Express 5.0.

Für den AM5-Sockel werden neue Mainboards benötigt. Mainboards mit dem X670(E)-Chipsatz sind bereits jetzt erhältlich. Die Preise starten bei circa 350 Euro. Die Luxus-Mainboards mit X670E Chipsatz und E-ATX-Baugröße sind deutlich teurer und verlangen hohe dreistellige Beträge bis hin zu einem Preis von 1.764 Euro.

Ryzen 9 7950X Ryzen 9 7900X Ryzen 7 7700X Ryzen 5 7600X Kerne 16 12 8 6 Threads 32 24 16 12 TDP 170 Watt 170 Watt 105 Watt 105 Watt max. TDP 230 Watt 230 Watt 142 Watt 142 Watt Basis-Takt 4,5 GHz 4,7 GHz 4,5 GHz 4,7 GHz Boost-Takt 5,7 GHz 5,6 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz iGPU ja ja ja ja L3 Cache 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB Preis 849 Euro 669 Euro 479 Euro 359 Euro

Einschlägige Hardware-Websites haben bereits ihre Testergebnisse veröffentlicht. Allen Tests gemein ist die Aussage, dass die neuen Ryzen 7000-CPU sehr schnell und auch sehr effizient rechnen könnten, allerdings in der Standardeinstellungen das Leistungsaufnahme-Limit (Power package tracking, PPT) so hoch eingestellt ist, dass noch die letzten paar Punkte in den Benchmarks erreicht werden können. Computerbase.de sagt beispielsweise zum Ryzen 9 7950X:

Der Ryzen 9 7950X ist in Multi-Core-Anwendungen selbst mit maximal 88 Watt noch schneller als der Ryzen 9 5950X mit 142 Watt und mit 65 Watt noch schneller als der Core i9-12900K mit 241 Watt.

Durch die standardmäßig hohe PPT erhöht sich folglich auch die Leistungsaufnahme der Prozessoren und durch die damit recht hohen Temperaturen steigt der Kühlbedarf. Hardwareluxx.de fasst es zusammen mit:

Ein weiterer Punkt sind die Temperaturen. Egal ob mit einem Dark Rock Pro 4 oder einem Noctua NH-U12A – Luftkühler werden es mit der Ryzen-7000-Serie schwer haben, diese unter 90 °C zu halten. Eine AiO-Kühlung dürfte fast schon Pflicht sein, wenn man denn die Kerne auch unter Dauerlast betreibt. In Spielen ist die Last nicht so hoch, dass wir uns an der Temperaturgrenze bewegen.

In der Spieleleistung ist sich zudem AMD mit ihrem eigenen Top-Modell (Ryzen 7 5800X3D) vom Sockel AM4 der größte Konkurrent, obwohl die CPUs in der Spieleleistung circa 15 % im Vergleich zu Ryzen 5000 Serie zulegen. Intels Topmodelle der Alder Lake Reihe (Core i9-12900K(S)) sind durchschnittlich gleich auf und so kommt es aufs Spiel an, welche CPU die Nase vorne hat. So schlussfolgert Golem.de:

Damit liegen AMDs Raphael-Prozessoren in etwa gleichauf mit Intels 12th Gen alias Alder Lake, benötigen bei ähnlichen Frameraten aber einige Watt weniger. Gegen den Ryzen 7 5800X3D aus dem eigenen Haus tun sich die Ryzen 7000 allerdings schwer, er ist und bleibt vorerst die beste Gaming-CPU.

Durch den teuren Preis der Mainboards, den Bedarf an DDR5-Speicher und den recht hohen Einstiegspreisen, ist der Umstieg auf Ryzen 7000 zur Zeit noch ein recht teurer Spaß. Mit einer aktuellen CPU auf Sockel AM4 oder Sockel 1700 lohnt es sich oftmals nicht. Für neue Systeme sieht die Sache anders aus, wenn AMDs Ankündigung, dass die AM5-Plattform bis mindestens 2025 unterstützt werden soll, mit berücksichtigt wird.