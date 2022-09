PM: Weird West feiert sein sechsmonatiges Jubiläum mit der kostenlosen “Bounty Hunter Journey” (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Weird West feiert sein sechsmonatiges Jubiläum mit der kostenlosen “Bounty Hunter Journey”

Die ungezähmte Wildnis von Weird West hat seit der Veröffentlichung des Spiels im März viele Veränderungen erfahren. Entwickler Wolfeye hat in den letzten sechs Monaten hart daran gearbeitet, Weird West auf der Grundlage des Feedbacks der Community schrittweise weiterzuentwickeln und zu verfeinern.

Die aufeinanderfolgenden, transformativen Updates beinhalten einen verbesserten Spielfortschritt mit komplett überarbeiteten und neu ausbalancierten RPG- und Wirtschafts-Systemen, vielfältigere Nebenschauplätze, neue Gegenstände und Begegnungen, neue Kampftuning- und Balancing-Optionen – einschließlich eines alternativen Zielsystems und mehr nicht-tödlichen Optionen, eine bessere Begleiter-KI, eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche mit dem neuen Posse-Ruf-Tracker und zudem einen komplett neuen Spielmodus, der Permadeath, höhere Einsätze und größere Konsequenzen bietet.

Damit ist jetzt die ideale Zeit, um die esoterischen Abenteuer von fünf sich vollkommen Fremden Charakteren in ihrer vollständigsten Form zu entdecken. Um das noch unwiederstehlicher zu machen, stellt Wolfeye die Reise der Kopfgeldjägerin (die erste der fünf Reisen in Weird West) permanent kostenlos auf Steam zur Verfügung!

Und für diejenigen, die den Ruf des Unheimlichen spüren, der sie dazu verleitet, den nächsten Schritt ins Unbekannte zu wagen, ist Weird West (das vollständige Spiel) an diesem Wochenende um 50% rabattiert auf Steam, GoG und im Epic Games Store erhältlich. Auf Steam werden Spielstände, die beim Spielen der neuen, kostenlosen Demofassung erstellt wurden, nach dem Kauf nahtlos in das vollständige Spiel übernommen – also sattelt auf und macht euch bereit für einen wilden Ritt!

Bleibt wachsam, Reisende.

“Weird West – The Bounty Hunter Journey” kann ab sofort kostenfrei auf der Steam-Seite des Spiels heruntergeladen werden.