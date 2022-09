GG-Blitzaktion: Gewinnt 10x das MMORPG Dual Universe

Gemeinsam in der Zukunft bauen

PC

Der Weltraum, unendliche Weiten und haufenweise andere Spieler neben euch. Allerdings müsst ihr invon Novaquark nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Zehntausend Jahre nach einer Neutronensternkollision erwacht die Menschheit in einer neuen Galaxie aus ihrem Kryoschlaf und muss sich natürlich erstmal wieder zurechtfinden. Ihr seid einer dieser Siedler und dank der zugrundeliegenden Voxel-Technik des MMORPGs könnt ihr die verschiedensten Berufszweige anstreben. Künstler, Bergbauer, Unternehmer, Architekt, welcher Karrierepfad euch auch immer spaßig erscheint, ihr könnt ihn verfolgen. Komplexe Industriekomplexe sind ebenso möglich wie kleinere Gebäude, wie die Community in der Beta bereits ausführlich gezeigt hat. Auch eure Schiffe dürft ihr vielfältig anpassen, denn Dual Universe spielt nicht nur auf einem Planeten, sondern auf mehreren.Aber warum erzählen wir euch das alles eigentlich? Aus einem guten Grund, wir haben freundlicherweise vom Entwickler Novaquark zehn Keys für die Steam-Version von Dual Universe zur Verfügung gestellt, um den gestrigen finalen Release des Spiels zu feiern. Diese sind jeweils für drei Monate Spielzeit gültig. Und wir wollen sie unters Volk bringen, genau genommen habt ihr die Chance, einen von ihnen abzugreifen.Was ihr dazu tun müsst? Ganz einfach, beantwortet uns einfach bis zum Ende der Blitzaktion morgen, Donnerstag, den 29. September 2022 um 17:59 Uhr in den Kommentaren die folgende Frage: Welchen Job würdet ihr vermutlich 10.000 Jahre in der Zukunft ausüben?

Um im Lostopf zu landen, aus dem heraus wir die Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen, müsst ihr den Kommentar zwingend als registrierte User verfassen. Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung der Blitzaktion erfolgt zeitnah nach ihrem Ende, die Keys versenden wir danach schnell und unbürokratisch über eine GamersGlobal-PN.



Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!