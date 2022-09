PM: Die 15 am sehnlichsten erwarteten Spiele, die 2022 noch erscheinen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auch wenn es draußen schon kühler wird, ist 2022 noch lange nicht vorbei, und die Fülle an bevorstehenden Titeln für PS4 und PS5 belegt das. Die nächsten Monate sollten mit die besten für PlayStation-Spieler werden; wir erwarten erstklassige Ego-Shooter-Action, von Kritikern hochgelobte Indie-Adventures, die Rückkehr beliebter JRPG-Klassiker und einige unserer Lieblingscharaktere, die neue Gaming-Grenzen erkunden. Und natürlich ist da noch dieses kleine Spiel namens God of War Ragnarök, das ebenfalls erscheinen wird. Das Jahr 2022 bringt uns noch eine Menge spannender neuer Spiele, also sehen wir uns mal die bemerkenswertesten Spiele an, die das Jahr abrunden werden.

Ein klitzekleiner Fuchs in leuchtend grünem Gewand bricht in einem der meistdiskutierten Indie-Hits des Jahres zu einem großen Abenteuer auf. Tunic ist eine Herzensangelegenheit des Independent-Schöpfers Andrew Shouldice, der zusammen mit seinem talentierten Team ein liebenswertes isometrisches Action-Adventure erschaffen hat, das eine Hommage an die Klassiker des Genres darstellt und seine ganz eigene wunderschöne und einzigartige Welt bietet. Findet Werkzeuge, Schätze und Fähigkeiten, löst Umgebungsrätsel, kämpft gegen erbarmungslose Monster und entschlüsselt ein geheimnisvolles Alphabet, um an Hinweise zu gelangen, die euch bei eurer Quest helfen.

Erscheinungsdatum: 27. September | Herausgeber: Finji| PS5, PS4

Hattet ihr schon mal einen augenschmerzenden, klopfenden Kopfschmerz, bei dem das Blut durch euren Kopf zu rauschen und pulsieren schien und euer Herz wie wild gepocht hat, aber … irgendwie war das super? Willkommen in der Welt von Post Void, einer Mischung aus klassischem Ego-Shooter und grellbunter, kontrastreicher Optik, die ein herrlich ungemütliches Ambiente erschafft. Die Neon-Szenerie und die traumhaft grotesken Gegner werden sich in eure Augäpfel einbrennen, während ihr so schnell wie möglich durch die Ego-Shooter-Levels im Retro-Stil saust. Denn wenn ihr nicht schnell genug auf den Beinen seid und alles noch schneller umlegt, dann schmilzt euer Gehirn (buchstäblich im Spiel, im übertragenen Sinne im echten Leben). Post Void ist ein wahrlich disharmonisches Erlebnis, das ihr so schnell nicht vergessen werdet. (Beachtet bitte, dass das Spiel nicht geeignet ist für Spieler, die Probleme mit blinkenden Lichtern haben.)

Erscheinungsdatum: 29. September | Herausgeber: Super Rare Games | PS5, PS4

In den nächsten Monaten wird es so einige Titel aus der nordischen Mythologie geben, angefangen mit dem Action-RPG-Revival Valkyrie Elysium von Square Enix. Ragnarök naht, und ein verzweifelter Odin beschwört eine Walküre namens Maria, die letzte Hoffnung einer Welt voller Untergang und Verzweiflung. Maria wird unterstützt von den Einherjar, den Seelen gefallener Krieger, die ihre ganz eigenen Geschichten und Beweggründe haben. Sie gewähren Maria Segen, die sie im kniffligen, actionreichen und kombolastigen Kampf auch gut gebrauchen kann. Nutzt die euch zur Verfügung stehenden Gefährten und Fertigkeiten, um die Künste-Anzeige zu füllen und die glorreichen Göttlichen Künste auf eure Gegner zu entfesseln! Aber seid auf der Hut, denn Maria ist nicht die einzige Walküre in dieser Welt, die eine Mission zu erfüllen hat. (Denkt daran: Die Digital Deluxe Edition von Valkyrie Elysium enthält als Bonus den ursprünglichen PSP-Allzeitklassiker Valkyrie Profile: Lenneth.)

Erscheinungsdatum: 29. September | Herausgeber: Square Enix | PS5, PS4

In diesem sehnlich erwarteten Nachfolger des äußerst beliebten Abenteuerspiels A Plague Tale: Innocence sind die kindliche Heldin Amicia und ihr jüngerer Bruder Hugo den Unterdrückern in ihrer Heimat entkommen. Die französische Provence scheint den beiden anfangs ein guter Ort, um sich niederzulassen. Aber die Pest ist noch immer auf dem Vormarsch, und Hugos junger Geist tut sich schwer, seine übernatürlichen Kräfte zu beherrschen. Liegt das Geheimnis hinter Hugos merkwürdigen Fähigkeiten verborgen auf einer geheimnisvollen Insel? Das Duo muss erneut auf eine gefährliche Reise aufbrechen, unterstützt lediglich von ein paar vertrauenswürdigen Freunden. Euch erwarten knifflige Umgebungsrätsel, neue Waffen und Werkzeuge für den Kampf gegen Gefahren und jede Menge emotionaler Storymomente. Und Ratten. So vermaledeit viele Ratten.

Erscheinungsdatum: 18. Oktober | Herausgeber: Focus Entertainment | PS5

Batman ist tot, und ohne seinen berühmtesten Verbrechensbekämpfer geht Gotham City im Eiltempo vor die Hunde. Batmans Protegés Robin, Nightwing, Batgirl und Red Hood säubern jetzt die Straßen und stellen Nachforschungen zu Batmans angeblichem Tod an. Entscheidet euch für einen der vier Helden, die jeweils ihre ganz eigenen Kampffähigkeiten mitbringen, und brecht in der beeindruckenden offenen Welt von Gotham City zu Action-RPG-Missionen auf, enthüllt versteckte Mysterien und stellt euch einer Bande berühmter Schurken. Aber was wäre eine Superheldengeschichte ohne ein episches Team? Gotham Knights bietet kooperatives Spiel, in das und aus dem man jederzeit nahtlos ein- und aussteigen kann, damit ihr und euer unerschrockener Verbündeter gemeinsam auf Erkundung gehen und für die Zukunft von Gotham City kämpfen könnt.

Erscheinungsdatum: 21. Oktober | Herausgeber: Warner Bros. Interactive Entertainment | PS5

Etwas ist schräg im Borderlands-Universum … also noch schräger als sonst. New Tales from the Borderlands führt die Spieler zurück in eines der schrägsten und wildesten Settings der Gaming-Welt – in einem brandneuen Abenteuer auf Promethea. Anstatt dass Spieler Probleme einfach mit der Knarre lösen, bietet New Tales from the Borderlands eine verzweigte Handlung, bei der eure Dialogentscheidungen bestimmen, wohin die liebenswerten Trottel Anu, Fran und Octavia an einem extrem miesen Tag als Nächstes stolpern. Tja, mies für sie, aber nicht für euch – ihr werdet eure helle Freude haben an den bizarren Situationen, dem stets merkwürdigen Humor und den bissigen Dialogen, die Borderlands zu einem derart zeitlosen Hit gemacht haben, während sich unsere Möchtegernhelden in die nächste Zwickmühle manövrieren (und hoffentlich auch wieder heraus).

Erscheinungsdatum: 21. Oktober | Herausgeber: 2K Games | PS5, PS4

Call of Duty muss man Gamern definitiv nicht mehr vorstellen; die Reihe ist im Bereich Ego-Shooter die größte und einflussreichste überhaupt. In Modern Warfare II werden die Spieler einige der umfassendsten und spannendsten Überarbeitungen des klassischen COD-Gameplays erleben, die die Reihe je gesehen hat. Verbesserte KI, neue Bewegungsoptionen wie Schwimmen und Rutschen, bessere Fahrzeug-Interaktionen (jetzt kann man beispielsweise aus Fenstern schießen), realistischer Schaden und eine umfassende Waffenschmied-Überarbeitung, dank der Spieler ihre Waffenaufsätze anpassen und ihre perfekten Schusswaffen erstellen können.

CODs allseits beliebter Multiplayer-Modus wird ebenfalls aufgemotzt mit brandneuen Modi: Knockout, ein Wettbewerb, bei dem zwei Teams mit je 6 Spielern gegeneinander um ein wertvolles Paket kämpfen, und Gefangenenrettung, wo ein Team versucht, in eine schwer befestigte Anlage einzudringen und Geiseln zu befreien, während das andere ihr Revier verteidigt und versucht, das gegnerische Team zur Strecke zu bringen. Ob euch nun die Kampagne reizt oder ihr euch schleunigst in die Multiplayer-Wettkämpfe stürzen wollt, oder beides: Modern Warfare 2 bietet eine Menge spannender Inhalte.

Erscheinungsdatum: 28. Oktober | Herausgeber: Activision | PS5, PS4

Habt ihr das gehört? Die hohe See ruft … Das Meer fleht förmlich darum, erobert und geplündert zu werden! Wir schreiben das Ende des 17. Jahrhunderts, das Goldene Zeitalter der Piraterie, und der Indische Ozean ist voll mit Händlern, die exotische Waren aus dem Nahen Osten transportieren – erstklassige Ziele für die Piraten dieser Ära. Ihr beginnt als unbekannter Gauner und arbeitet euch nach oben, bis ihr einer der gefürchtetsten Piraten der Region seid. Segelt auf den gewaltigen offenen Gewässern in einem Schiff, das ihr anpassen könnt, und nehmt Aufträge verschiedener berüchtigter Gestalten an, um Vermögen und zweifelhaften Ruf aufzubauen. Aber Vorsicht: rivalisierende Piratenbanden, Marineflotten und sogar die Kräfte der Natur können euren Träumen von Ruhm auf den Wellen schnell ein Ende setzen.

Erscheinungsdatum: 8. November | Herausgeber: Ubisoft | PS5

Der berühmteste Igel der Welt muss wohl kaum näher vorgestellt werden. Sonics neuestes Abenteuer führt ihn und seine Clique auf die Starfall Islands, wo sie nach den Chaos Emeralds suchen. Der ewige Erzfeind Dr. Eggman hat beim Versuch, hinter die Geheimnisse einer verlorenen Zivilisation zu kommen, das hochmoderne Sicherheitssystem der Insel aktiviert und einen Riss zwischen der Inselwelt und dem digitalen Cyberspace-Reich geöffnet. Sonic Frontiers ist das erste Sonic-Spiel mit einer erkundbaren offenen Welt, in der Spieler verschiedene neue Bewegungs- und Angriffsfähigkeiten verwenden können, um mit völliger Bewegungsfreiheit durch wunderschöne Umgebungen zu sprinten, zu prügeln und zu krachen. Außerdem erwarten euch in den Cyberspace-Levels traditionelle lineare 3D-Plattform-Herausforderungen, die an klassische Sonic-Erlebnisse erinnern. Kann Sonic seine Freunde aus dem Cyberspace retten, die Geheimnisse der Starfall Islands lösen und Dr. Eggmans Pläne vereiteln?

Erscheinungsdatum: 8. November | Herausgeber: Sega | PS5, PS4

Der langerwartete Nachfolger God of War Ragnarök folgt den Abenteuern von Kratos, seines halbwüchsigen Sohns Atreus und deren Berater Mimir, während diese versuchen, den drohenden Weltuntergang zu verhindern und die Geheimnisse von Atreus‘ Schicksal zu offenbaren. Auf dieser epischen Reise durch die neun Welten, darunter Vanaheim, Svartalfheim und das legendäre Asgard, werden ihnen vertraute und neue Gesichter begegnen.

So verlockend es auch sein mag, die (atemberaubende) Landschaft zu genießen, so ist dieses Gebiet doch erfüllt von Konflikt und Zwietracht, und Kratos wird sich in packende Kämpfe stürzen müssen, für die God of War so berühmt geworden ist. Neue Fähigkeiten und Waffen, wie der Furchtlose Schild und der Steinmauerschild, sowie neue Beschwörungen für Atreus verleihen den Gefechten mehr Flair und Intensität denn je. God of War Ragnarök wird Spieler ab November fesseln, also verpasst auf keinen Fall die Götterdämmerung.

Erscheinungsdatum: 9. November | Herausgeber: Sony Interactive Entertainment | PS5, PS4

Habt ihr euch je gefragt, wie das Leben wohl so wäre, wenn ihr eine Ziege mit Bock auf Mode und Zerstörung wärt, die eine komplexe Physik-Engine für ihre täglichen Aktivitäten hat, um ein Massenchaos zu verursachen? Wahrscheinlich nicht, aber jetzt seid ihr definitiv neugierig. Goat Simulator 3 (fragt nicht nach Goat Simulator 2) ist das vielleicht bisher schrägste und wildeste Sandbox-Spiel. Ihr spielt die namensgebende Ziege und müsst etwas tun. Irgendetwas. Also eigentlich ganz egal was.

Die Insel von San Angora ist euer Königreich. Tobt euch aus mit ziegigen und nicht so ziegigen Aktivitäten. Jetpacks! Fahrzeuge! Explosionen! Abgefahrener Alienschleim! Sport! Anpassbare Mode! Alles hat irgendeinen Grund. Und besser noch, ihr könnt sogar eine Herde mit euren Freunden gründen, um im Multiplayer-Wahnsinn herumzulecken, Kopfstöße zu verteilen und eine ziegenmäßige Zeit zu genießen.

Erscheinungsdatum: 17. November | Herausgeber: Coffee Stain Publishing | PS5

Die beste Horroranthologie-Reihe im Spielebereich geht weiter mit einer brandneuen, eigenständigen Geschichte. Eine Gruppe junger, naiver Dokumentarfilmemacher erhält eine Einladung in einen modernen Nachbau des Mörder-Hotels des berüchtigten Schwindlers/Serienmörders H. H. Holmes – ein historisches Gebäude randvoll mit allerlei teuflischen Mordgeräten und Fallen. Im Hotel findet sich die Filmcrew schnell als Marionetten an den Fäden eines kranken Genies wieder, das unbedingt der berüchtigtste Mörder aller Zeiten werden möchte. Kann euer Team den „Tötungszimmern“ entkommen und einen Aufenthalt im Höllenhotel überleben? Ihr könnt diese Geschichte alleine spielen oder den Schrecken mit Freunden teilen: Erlebt simultanes Online-Koop-Spiel oder gebt euch auf der Couch den Controller weiter und versucht zu überleben. Ganz egal, wie ihr spielt, euch erwartet der Aufenthalt eures Lebens, aber werden eure Protagonisten auch überleben?

Erscheinungsdatum: 18. November | Herausgeber: Bandai Namco Entertainment | PS5, PS4

Das Genre des Survival-Horrors kehrt in The Callisto Protocol zurück in die kalte, gewaltige Weite des Weltalls. Dieses Spiel unter Leitung von Striking Distance Studio und Glen Schofield, dem Mitschöpfer des ursprünglichen Dead Space, bringt euch in die fernen Weiten des Jupitermonds Callisto, im Jahr 2320. Protagonist Jacob Lee sitzt in der Gefängniskolonie Black Iron ein, als ein Schwarm monströser Kreaturen innerhalb der Mauern des schwer befestigten Komplexes auftaucht.

In diesen schreckenserfüllten Korridoren geht etwas wahrlich Grauenhaftes vor sich, und Jacob muss hinter die verborgenen Geheimnisse des Gefängnisses kommen und irgendwie die begrenzten Ressourcen nutzen, an die er gelangen kann, um lebend zu entkommen. Aber auch wenn ihr eine Möglichkeit zur Flucht findet, müsst ihr noch immer mit der ständig wachsenden Armee sich rapide weiterentwickelnder Biophagen-Kreaturen fertigwerden. Denkt dran: Im Weltall hört man euch vielleicht nicht schreien, aber der Nachbar unter euch hört es definitiv, wenn ihr um 3 Uhr morgens im Dunklen The Callisto Protocol spielt und völlig durchdreht.

Erscheinungsdatum: 2. Dezember | Herausgeber: Krafton | PS5, PS4

Wenn wir an Spiele denken, die auf Comics basieren, fallen uns zuerst epische Superkräfte-Action-Adventures ein. Marvel‘s Midnight Suns versetzt seine Titelhelden jedoch in eine andere Dimension: die der rundenbasierten Strategie. Dieses von Firaxis, den Schöpfern der legendären X-Com-Reihe, entwickelte Spiel ist ein massives Crossover-Spektakel, dessen tiefgehendes strategisches Gameplay so herausfordern und intensiv ist wie jedes Marvel-Actionspiel.

Tretet in die Fußstapfen des Jägers, eines Dämonenjägers aus einer anderen Dimension, den ihr erstellt und anpasst, während ihr gegen die Wiederauferstehung des alten Gottes Chthon ankämpft. Interagiert und schmiedet Allianzen mit legendären Helden wie Wolverine, Iron Man, Blade, Captain America und Spider-Man und schickt sie in Schlachten, die Grips und Stärke gleichermaßen auf die Probe stellen. Plant eure Schritte sorgfältig und stürzt euch dann ins Gefecht, wo ihr in einem einzigartigen kartenbasierten Kampfsystem die Kräfte eures Teams nutzen könnt.

Erscheinungsdatum: 2. Dezember | Herausgeber: 2K Games | PS5, PS4

Zack ist wieder da. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion ist ein Remake des PSP-Klassikers, das Clouds Soldatenanwärter-Kumpel durch die turbulenten Ereignisse folgt, die direkt zur Hauptstory von Final Fantasy VII führen. Ein ranghoher Soldat namens Genesis hat der Organisation den Rücken gekehrt, und Zack muss ihn aufspüren und herausfinden, was er im Schilde führt; dabei enthüllt er einige unangenehme Unternehmensgeheimnisse von Shinra. Alte wie neue Spieler werden an diesem umfassenden Update jede Menge Spaß haben, denn es bietet vollständig eingesprochene Filmsequenzen, eine komplett überarbeitete Grafik und ein aktualisiertes Kampfsystem mit Elementen der erbitterten Kämpfe von Final Fantasy VII Remake. Und das Beste: Ihr dürft Zeit mit Zack verbringen, einem der beliebtesten (und doch häufig „vergessenen“) Charaktere von FFVII.

Erscheinungsdatum: 13. Dezember | Herausgeber: Square Enix | PS5, PS4

