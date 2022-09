A Plague Tale - Requiem: Neuer Trailer zeigt weitere Story-Elemente

PC Switch Xbox X PS5

A Plague Tale - Requiem ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der französische Publisher Focus Entertainment hat einen Story-Trailer zu A Plague Tale - Requiem veröffentlicht, in dem es ein Wiedersehen mit den beiden Hauptfiguren aus dem Vorgänger gibt. Amicia und Hugo sind auf dem Weg zu einer geheimnisvollen Insel, um dort nach einer Möglichkeit zu suchen, den Fluch, der auf Hugo lastet, zu beenden.

Ihr werdet wie schon in A Plague Tale - Innocence (im Test, Note: 8.5) wieder ins pestverseuchte Frankreich versetzt und erfahrt, wie es mit dem Geschwisterpaar De Runes nach den Geschehnissen des ersten Teils weitergeht. Natürlich dürft ihr euch auch diesmal wieder in der Rolle von Amicia mit einer Vielzahl von Ratten herumschlagen, könnt dabei aber auf eure bekannten Waffen und Hugos Fähigkeiten zurückgreifen. Den ersten Gameplay-Eindruck, den sich Dennis auf der Gamescom 2022 verschaffen konnte, hat er für euch in diesem Bericht zusammengefasst.

A Plague Tale - Requiem erscheint am 18. Oktober für PC, Playstation 5, Switch (Cloud Version) sowie Xbox Series X|S. Das Spiel wird zu diesem Zeitpunkt auch direkt im Xbox Game Pass für PC, Konsole und Cloud verfügbar sein.