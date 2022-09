PM: Der neue Xbox Wireless Controller Mineral Camo Special Edition ist da! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Dein Spielvergnügen startet mit einem Xbox Wireless Controller der perfekt zu Dir passt! Der neue Xbox Wireless Controller – Mineral Camo Special Edition ist das mittlerweile vierte Design der sportlichen Camo-Serie und ergänzt mit seinen kühlen Blautönen die bisherigen Camo-Controller Daystrike Camo, Arctic Camo und Nights Ops Camo. Der Mineral Camo zeichnet sich durch ein kräftiges Tarnmuster in Mineralblau, leuchtendem Lila, Aqua und dunklem Lila aus. Mit seinen von Geoden inspirierten Ozeantönen ist sein Design die perfekte Fusion aus auffällig und dezent.

Neben dem bestechenden Design bietet der Mineral Camo Special Edition Controller eine ganze Reihe fantastischer Funktionen. Die modern gestalteten Oberflächen und die raffinierte Form sorgen für noch mehr Komfort beim Spielen. Die Mineral Camo Special Edition nutzt dabei alle Features des neuen Xbox Wireless Controllers – inklusive dem Share Button und dem Hybrid-D-Pad. Die strukturierten Gummierungen an den Bumpern, Triggern und am hinteren Gehäuse sorgen dafür, dass Du auch in hitzigen Gefechten nie den Halt verlierst. Mithilfe der Xbox Zubehör-App belegst Du die Tasten Deines neuen Mineral Camo Controllers ganz nach Deinen Wünschen und legst Dir individuelle Profile für Deine Lieblingsspiele an. Für das bestmögliche Rundum-Erlebnis schließt Du einfach ein kompatibles Headset an die 3,5-mm Stereo-Buchse an, tauchst in die Klangwelten Deines Spiels ein und sprichst via Voice Chat mit Deinen Freund*innen. Via Bluetooth oder wahlweise Xbox Wireless koppelst Du Deinen neuen Controller schnell und einfach mit Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC oder einem mobilen Device Deiner Wahl.

Der neue Xbox Wireless Controller – Mineral Camo Special Edition ist ab sofort für 64,99 Euro/64,99 Schweizer Franken (UVP) auf Xbox.com und im lokalen Handel erhältlich.

Mit dem perfekt abgestimmten Razer Universal Quick Charging Stand für Xbox – Mineral Camo ist Dein Controller immer aufgeladen und bereit für die Action. Dieser Ladeständer ist sowohl mit Xbox Series X|S als auch mit Xbox One Controllern kompatibel und sorgt dafür, dass du in drei Stunden oder weniger wieder voll aufgetankt und bereit für die nächste Session bist. Durch die Verwendung der gleichen langlebigen Materialien und Camouflage-Muster ist der Stand die perfekte Lösung, um Deinen neuen Xbox Wireless Controller Mineral Camo Special Edition stilecht zu präsentieren und gleichzeitig zu laden. Der Razer Universal Quick Charging Stand für Xbox – Mineral Camo ist ab sofort bei Razer erhältlich.