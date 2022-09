The Inquisitor: Kalypso stellt „düsteres Fantasy-Spiel“ mit Trailer vor

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Inquisitor ab 8,19 € bei Green Man Gaming kaufen.

Noch über ein Jahr – genauer: bis zum 4. Quartal 2023 – wird es vermutlich dauern, bis mit The Inquisitor der kürzlich vorgestellte Titel des Publishers Kalypso Media für Windows, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheint. Der im Zuge der Bekanntgabe veröffentlichte Trailer, der auch erste Gameplay-Szenen bietet, enthält kurze Informationen zur Spielwelt oder auch zur Hintergrundgeschichte. Zu Letzterer heißt es zum Beispiel:

Jesus starb nicht am Kreuz, sondern stieg herab und nahm Rache an allen Ungläubigen. Jahrhunderte später setzt eine Armee fanatischer Inquisitoren in dieser dunklen und blutgetränkten Welt ihr sogenanntes Heiliges Gesetz durch.

Der Name des Spiels ist Programm: In Person eines Inquisitors ist es in der „von Sünde und religiösen Verfehlungen geplagten“ Stadt Königstein eure Aufgabe, Korruption und Verbrechen zu untersuchen. Im Zuge eurer Ermittlungen müsst ihr Verdächtige aufspüren und verhören sowie Hinweise sammeln und kombinieren. Auch die Anwendung von Gewalt in Form eines schwertbasierten Kampfsystems soll eine Rolle spielen, ebenso wie die Frage, ob ihr „Gnade walten lasst oder im Namen des Heiligen Gesetzes Vergeltung übt“. Darüber hinaus könnt ihr die sogenannte Unterwelt betreten, die jedoch von einer „finsteren Macht“ beherrscht wird.

Laut der Steam-Produktseite soll euch mit The Inquisitor ein handlungsorientierter Titel erwarten, der Action-Elemente bietet und moralische Entscheidungen von euch fordert, die sich wiederum auf die Story auswirken sollen. Inspiriert wurde das Spielgeschehen von den Büchern des polnischen Autors Jacek Piekara, dessen Geschichten rund um den Inquisitor Mordimer Madderdin in sieben Büchern zusammengefasst sind. Neben dem Trailer bietet euch unsere Screenshot-Galerie erste Impressionen des kommenen Kalypso-Titels.