Nach neun Stunden: Spieler erreicht Level 80 in Wrath of the Lich King Classic

Nachdem die Classic-Version des World of Warcraft-Addons Wrath of the Lich King um Mitternacht an den Start ging, gibt es nun bereits den ersten Rekord zu vermelden. Der Schwede Robin Gabay, besser bekannt als Naowh, erreichte gegen kurz vor 9 Uhr deutscher Zeit die Maximalstufe 80. Auf seinem Twitchkanal streamte Naowh den Levelprozess die gesamte Nacht über.

In den ersten Stunden ging er dort nicht auf Zuschauer ein, um nicht die Konzentration zu verlieren. Mit dem Fortschreiten des Level-Marathons wirkte er aber zunehmend gelöster. Nachdem er um 8 Uhr 48 die Maximalstufe erreichte, stürzte sein Blutelfenpaladin eine Klippe hinunter und starb, was für Gelächter bei seinen Gildenkollegen sorgte.

Die Progress-Gilde Echo, in der Naowh Mitglied ist, sowie die Esports-Dachorganisation Method gratulierten auf Twitter. Eine Bestätigung des Rekordes seitens Blizzard Entertainment steht allerdings noch aus, da es hierfür kein offizielles Leaderboard gibt. „World First 80 Wotlk (I think)“, so Naowh auf Twitter.

Das 2008 veröffentlichte zweite WoW-Addon Wrath of the Lich King gilt für viele Fans noch heute als der absolute Höhepunkt des MMOs. Das Setting rund um den Lichkönig Arthas Menethil, den neuen Kontinent Nordend und die neue Klasse des Todesritters zog damals zeitweise über zwölf Millionen aktive Spieler in seinen Bann, eine Marke welche bis heute der Höchststand an aktiven WoW-Abonnements ist. Den ursprünglichen Rekord für das Erreichen des Maximallevels stellte 2008 ein französischer Spieler namens Nymh auf. Dieser hatte hierfür 27 Stunden benötigt.