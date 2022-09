Nextflix gründet internes Spiele-Entwicklungs-Studio

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Eigentlich ist der Streaming-Riese Netflix bereits irgendwie im Spiele-Sektor vertreten. Denn seit November 2021 gibt es diverse Mobile-Titel bei dem Service, die aber – vorsichtig ausgedrückt – vor eher bescheidener Qualität sind. Entsprechend mau wurde das Angebot bisher aufgenommen. Doch von diesen Rückschlägen will sich die Geschäftsführung nicht demotivieren lassen und hat nun einen weiteren Vorstoß in die Videospielbranche angekündigt.

Mit Netflix Games wurde nun ein waschechtes eigenes Entwicklerstudio gegründet. Der Firmensitz liegt in Helsinki, Finnland, als Studioleiter konnte Marko Lastikka verpflichtet werden. Der war in der Vergangenheit bereits als Vice President bei Zynga und als General Manager bei Electronic Arts tätig. Grün hinter den Ohren ist er also keinesfalls. Dienen wird er unter Amir Rahimi, dem Vice President aller Game Studios von Netflix. In der Vergangenheit hatte das Unternehmen bereits Next Games, Night School Studio und Boss Fight Entertainment geschluckt.

Was genau nun bei diesem internen Studio entstehen soll, das konnte Rahimi in dem offiziellen Blog-Eintrag noch nicht sagen. Man wolle aber "Spiele von Weltklasse" erschaffen, die dazu frei von Werbung und Ingame-Käufen seien sollen. Als Begründung für den Standort Helsinki führt er außerdem aus, dass dort bereits einige talentierte Entwickler sitzen würden.