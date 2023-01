Darauf freut sich die Redaktion im... Oktober 2022

Mächtige Ringe und eine Haudrauf-Hexe

Jörg Langer

Hagen Gehritz

Benjamin Braun

[FILME/SERIEN] Sowohlals auch(bei letzterem breche ich mein Erst-mal-alle-Folgen-erscheinen-lassen-Gelöbnis) interessieren mich sehr, während ich nach einem 14h-Rückflug Narita-Zürich (und dann noch mal 4,5h bis nach München, wobei – Hinweis – der Flug selbst nur ca. 40 Minuten dauerte...) eigentlich erst mal keinen Filmeguckbedarf mehr habe. Denn überwiegend dabei habe ich(Heldin Sarya lebt mit ihrer kurdischen Familie als Flüchtlingsstatus-Anwärter seit Jahren in Saitama bei Tokio, als plötzlich die Ablehnung eintrudelt – super Film, Taschentücher bereitlegen),(nochmal Japan, oscarprämiert),(absolut klasse),(Psycho-Film-Noir mitund, ziemlich gut),ein typischer-Film),(Aua!) und(Auuuuaaaaa!) gesehen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich möchte unbedingtnachholen, zumal es ja nicht nur bei GamersGlobal (Wertung und eure Kommentare) sehr gut weggekommen ist. Außerdem werde icheine hoffnungsvolle Chance geben.[SONSTIGES] Wer geglaubt, gehofft oder befürchtet hat, das Themasei mit meiner Rückkehr nach Deutschland Anfang Oktober vorbei, hat sich getäuscht: Über 2.500 Videoschnipsel (von teils 40 Minuten Länge) wollen gesichtet und geordnet und dann nach und nach daraus die Folgen erstellt werden. Das Thema wird mich bis in den April 2023 beschäftigen, aber natürlich nicht mehr Vollzeit wie in den letzten drei Wochen, als ich vor Ort war (dabei das "Vollzeit" erstaunlich weit an die 24 Stunden täglich heran ausnutzend). Und nicht zu vergessen: Für alle Crowdfunder ab "Gold" (vormals 25, jetzt 30 Euro) wird es im Oktober eine umfangreichezu der Reise geben, bei der wir unter anderem befürchten mussten, von einem Taifun sabotiert zu werden (was dann auch geschah, aber nur in geringem Ausmaße). Wer noch einsteigen oder upgraden möchte...[FILME/SERIEN] Kürzlich begann ich mit meiner Frauund die ersten beiden Staffeln der herrlich absurden Vampir-Mockumentary waren ruckzuck durchgesehen. Allerdings weine ich ein wenig wie Nandor der Gnadenlose auf der Beerdigung seiner Ur-Enkelin der zweiunddreißigsten Generation, als er auf dem geweihten Kirchenboden anfing zu dampfen und ihm Blut aus den Augen schoss: Bei Streaming-Diensten alles mögliche direkt zur Verfügung zu haben ist toll, bis man etwas eben nicht zur Verfügung hat. Geschockt musste ich dann beim Ansurfen der Händler meines Vertrauens feststellen, dass diese grandiose Serie (mit exzellenter deutscher Synchro!) ernsthaft bisher hier nicht auf DVD/Blu-Ray erschien. Ist das etwa inzwischen normal in einer Welt, in der alle Welt streamt? Um die dritte Season zu sehen, melde ich mich nun extra bei einem anderen Streaming-Anbieter an. Aber im Teil meines Herzens, der für physische Packungen im Regal schlägt, klafft nun ein kleines fledermausförmiges Loch...[SPIELE/BRETTSPIELE] Der zweite Auftritt der Hexe Bayonetta gefiel mir mit seinen fluffigen Kämpfen, dem zurückgedrehten Fremdschämfaktor und einem sehr unterhaltsamen Twist zum Finale noch besser als der Erstling – in dem man immerhin schon am Ende gewissermaßen Gott persönlich eine Abreibung verpasste! Ich bin also sehr gespannt, ob die Action-Experten von Platinum Games mitnoch einen draufsetzen können. In jedem Fall dürften die spektakulären Kämpfe aber wieder für viel Freude sorgen. Auch ein Underdog weckt bei mir reichlich Vorfreude:schlägt in die Kerbe der Shop-Simulationen, die ich seitsehr gerne habe und obendrein hat es einen charmanten, an Animationsfilme erinnernden 3D-Stil. Im Indie-Titel mische ich Tränke und verkaufe sie im eigenen Laden, wobei das Feilschen durch eine Deckbuilding-Mechanik vertieft wird und neue Karten erhalte ich, indem ich mich mit Stammkunden anfreunde. Nicht zu vergessen steht auch nochvor der Tür, mit dem ich im Rahmen einer Preview schon eine ganze Menge Spaß hatte.[SONSTIGES] Weiterhin ist der mir vom User schlammonster empfohlene Vampir-Romanvonein lieber Begleiter in Bus und Bahn. Martin schildert das zunächst wenig spannend klingende Leben von Raddampfer-Crews auf dem Mississippi so stimmungsvoll wie interessant und dann ist da natürlich der Umstand, dass Captain Marsh aktuell noch nicht weiß, was sein exzentrischer Geschäftsfreund und Co-Kapitän York in Wirklichkeit ist und auch ich als Leser weiß noch nicht, was für Ziele York mit dem Bau des wohl luxuriösesten und schnellsten Dampfers auf dem Fluss für sich und seine Vampir-Gefolgschaft verfolgt.[FILME/SERIEN] Ich mag, liebe das Original vonund schätze durchaus auchRemake, aber wie so viele Neuerscheinungen wecktmein Interesse bei der ganzen Masse an Optionen nicht so sehr, dass ich es sofort konsumieren müsste. Was schaue ich also tatsächlich im Oktober? Ich könnte endlich malnachholen. Den Film hätte ich mir als Fan des ersten Teils natürlich lieber im Kino angeschaut, habe es aber mangels Zeit einfach nicht geschafft. Vielleicht ziehe ich mir aber auch nebenher noch alle drei Teile vonrein, über die ich mich erst vor wenigen Wochen gemeinsam mit Hagen in London beäumelt habe. Oder wie wäre es noch mal mit allen Staffeln vonoder der in den USA rasch abgesetzten Mid-Season-Serie, die ich bis heute trotz vieler handwerklicher Mängel fast schon abgöttisch liebe? Vielleicht nehme ich mir ja auchvor, nachdem nun alle Episoden der ersten Staffel verfügbar sind...

[SPIELE/BRETTSPIELE] Ein bisschen enttäuscht hat mich die Gamescom-Demo zu A Plague Tale - Requiem schon, denn obgleich der Vorgänger gewiss ein wenig zu leicht war, ging mir beim Hands-on so manche „Neuerung“ innerhalb der Stealth-Mechanik auf den Keks. Atmosphärisch allerdings gefällt mir auch das Sequel sehr gut, das zudem auch viele der (überwiegend kleinen) technischen Macken des Vorgängers abzulegen scheint. Ich freue mich darüber hinaus sehr auf New Tales from the Borderlands, denn der Vorgänger war für mich nach The Wolf Among Us(!) das beste Story-Adventure von Telltale Games. Bei Gotham Knights bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das Spiel halbwegs in die großen Fußstapfen von Rocksteadys Batman-Spielen passt, bleibe aber mal optimistisch. Aktuell am meisten freue ich mich aber auf Bayonetta 3. Ich bin wirklich kein Platinum-Games-Fanboy, und halte so manches bisherige Werk der Japaner für wenigstens dezent überbewertet. Aber mit der Hack-and-Slay-Hexe hatte ich viel Spaß – selbst in der technisch missratenen PS3-Version ihres ersten Abenteuers. Mal schauen, ob Teil 3 mit dem Serienerstling oder dem gelungenen Nachfolger mithalten kann.

Michael Hengst

Christian Burtchen

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Neben diversen laufenden Fernsehserien, die regelmäßig auf den Schirm kommen, interessiere ich mich für. Nicht etwa, weil „“ den Protagonisten aus dem DC-Universum spielt, sondern weil die Figur ursprünglich als Bösewicht und Counterpart zu Captain Marvel (heute bei DC als Shazam bekannt) gedacht war. Könnte interessant sein. Ebenfalls auf meiner Watchliste ist das Remake des Kultklassikersaus dem Jahr 1987 von. Der Streamingdienst Hulu reanimiert eine der wohl berühmtesten Horror-Ikonen der letzten 30 Jahre: Pinhead. Außer Konkurrenz läuft bei mir die Netflix-Neuverfilmung vom. Das literarische Meisterwerk vonaus dem Jahr 1928 und die bisher veröffentlichten Verfilmungen (1930,1979) gehören – gerade in heutigen Zeiten – wohl zum Pflichtprogramm.[SPIELE/BRETTSPIELE] Gut,erschien am 30. September 2022, aber selbst ich kann so ein JRPG-Schwergewicht nicht an einem Tag beenden (und ich habe auch erst am 1. Oktober angefangen zu spielen). Es ist kein Geheimnis, dass ich ein großer Fan der- beziehungsweise-Reihe bin. Und mittlerweile habe ich auch alle durch – bis eben auf die in der Nation Crossbell angesiedeltenund. Beide Spiele sind vorher nie im Westen erschienen. Es gibt nur eine Fan-Übersetzung aus dem Jahr 2020. Nun hatte Nihon Falcom ein Einsehen, Azur erscheint dann auch nächstes Jahr, ebenso wie der aktuelle Teil der Serie. Außerdem steht noch das Action-JRPGan, auf das ich ebenfalls einen Blick werfen will.[SONSTIGES] Ich habe gerade viel um die Ohren und, neben Arbeit, Schauen und Spielen komme ich kaum zum Lesen. Am 18.10 kommt aber ein neuer. Das ist bisher immer gute Unterhaltung gewesen, also bin ich gespannt auf die. Auch ein spätes Geburtstagsgeschenk liegt noch auf dem Nachttisch. Ich kenne das Buch bereits, aber lese es gerne noch einmal. Vor allem weil das letzte Mal schon ein Weilchen her ist. Vorhang (wieder) auf, fürvon[FILME/SERIEN] Es kommt eine neue Staffelauf Netflix.Show um Menschen, die Salz und Zucker beim Backen verwechseln und Deko-Elemente zaubern, als wäre ein Echtweltgrafiktreiber nicht unterstützt, bringt mir immer wieder bessere Unterhaltung als fast alle übrige Comedy. Also fast, denn ein weiterer Garant für Zwerchfelltraining ist, der Mensch hinter der britischen Politikserieund dem US-Pendant, die wir gerade zum x-ten Mal wieder ansehen und bewundern. Die Zeile „He’s so dense that light bends around him” werde ich bis an mein Lebensende lustig finden. Aktuell kommt die zweite und leider letzte Staffel von Arms Weltraum-Kreuzfahrt-Tragikomödieheraus und ist rot im Kalender unterstrichen. Zu guter Letzt werden natürlich die letzten Folgen vonundan die Wand projiziert, sowie das Marvel Halloween-Special! Aus Gründen, die im nächsten Absatz klarer werden, nutze ich zudem aktuell ÖPNV- und Nudelkoch-Ruhephasen, um mich durchzu sehen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Noch habe ich gut zwei Drittel vonvor mir und genieße sie ohne jede Hast. Darüber hinaus ist es endlich wieder Zeit für eine andere Rückkehr: Es geht zurück nach Gotham City. Ende Oktober werde ich mit denböse Wichte in Raubenichtse verwandeln. Als Vorbereitung dafür spiele ich auch ein wenig den-Kanon durch.[SONSTIGES] Zeit für den zweiten Booster! Und eventuell ergibt sich tatsächlich die Gelegenheit für eine Konferenz in Nordamerika – wenn nicht doch gewisse tierärztliche Terminlichkeiten dazwischenfunken.[FILME/SERIEN] Von all den Schmankerln, die letzten Monat auf meinem Zettel standen, konnten wir nurabhaken. Was für ein Klamauk. Was für ein Tiefpunkt für das MCU. Inhaben wir immerhin mal reingeschaut, die erste Folge hat uns gut gefallen. Zusind wir noch gar nicht gekommen. Bestimmt geht da was im Oktober, siehe Punkt Sonstiges![SPIELE/BRETTSPIELE]wird nachdas zweite Blizzard-Spiel, das ich allein aufgrund des miesen Monetarisierungsmodells nicht mit der Kneifzange anfassen werde. Langweilig wird mir im Oktober aber sicherlich dennoch nicht.ist schließlich gerade erst erschienen. Unbedingt spielen will ich außerdem. Mit dem Vorgänger hatte ich deutlich mehr Spaß als ein gewisser Spieleveteran. Neugierig bin ich auch auf das Strategie-Spiel, auf die Helden-Kloppereien insowie auf die hoffentlich atmosphärische Ekelwelt von. Und dann soll Ende Oktober ja auch nocherscheinen … wobei ich das Teil ja lieber in Next-Gen-Grafik auf dem PC erlebt hätte.[Sonstiges] Im Oktober startet meine zweimonatige Elternzeit. Es steht also die Krippe-Eingewöhnung mit dem Kleinen auf dem Programm. Der Keller müsste mal aufgeräumt werden. Wir brauchen noch eine Lösung für das Büro/Kinderzimmer-Problem. Und bestimmt finde ich Zeit, um meinen Mountain of Joy aus Filmen, Serien und Spielen abzuarbeiten (zumindest ein wenig).