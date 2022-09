The Last of Us: Offizieller Teaser-Trailer zur HBO-Serie veröffentlicht

PC PS5

Heute hat HBO einen ersten, knapp zweiminütigen Teaser-Trailer zur kommenden Live-Action-TV-Serie The Last Of Us veröffentlicht. Bisher waren nur ein paar kurze Impressionen im Rahmen einer Programmvorschau gezeigt worden. Ein Startdatum wurde nicht kommuniziert, jedoch ist bekannt, dass die Serie noch nicht in diesem Jahr zu sehen sein wird.

Der Teaser-Trailer wurde im Rahmen der jährlichen Feierlichkeiten zum "Last Of Us Day" veröffentlicht, der stets am 26. September abgehalten wird. An diesem Datum erreicht der Virus in der Fiktion der Spiels seine kritische Masse und so wurde dieses Datum auch ein Schlüsseltag für Publisher Sony und den Entwickler Naughty Dog, um neue Projekte oder Ereignisse im Zusammenhang mit der Computerspiel-Serie anzukündigen.

Im Trailer seht ihr unterschiedliche Szenen, die direkt aus dem ersten Spiel zu stammen scheinen. Enthalten ist aber auch eine Szene, die durch das Addon The Last of Us: Left Behind (zum Kurztest) inspiriert sein könnte. Die Protagonisten Ellie und Joel werden in der Serie von Pedro Pascal und Bella Ramsey verkörpert, weitere Darsteller sind unter anderem Nick Offerman als Bill und Merle Dandrige, die bereits im Spiel der Firefly-Anführerin Marlene ihre Stimme zur Verfügung stellte.