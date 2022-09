E3 2023 vom 13. bis 16. Juni mit separaten Branchen- und Spielertagen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Juni kündigte die Entertainment Software Association (kurz ESA, US-Amerikanische Wirtschaftsverband für Computer und Videospiele) an, die Electronic Entertainment Expo (kurz E3) 2023 wieder als Vor-Ort-Veranstaltung stattfinden zu lassen. Nun hat der durchführende Veranstalter ReedPop weitere Infos zur E3 2023 in einer Pressemitteilung veröffentlicht.

Der offizielle Teil wurde um einen Tag verlängert und wird vom 13.6. bis 16.6. wieder im Los Angeles Convention Center abgehalten. Dabei wird die, seit 2017 auch für Nicht-Fachbesucher geöffnete Messe, ähnlich der Gamescom, in zwei Termine aufgeteilt: Die E3 Business Days vom 13.6. bis 15.6. sind Fachbesuchern vorbehalten. Die E3 Gamer Days am 15. und 16.6. hingegen sind für die allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich und werden zudem in einer separaten Halle abgehalten. Zusätzlich wollen die Veranstalter "digitale Partnerveranstaltungen unterstützen und fördern, die ab dem 11. Juni stattfinden und während der gesamten Messe laufen".

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die E3 2020 abgesagt, sowohl die Veranstaltung an sich, als auch das, als Ersatz in Aussicht gestellte, Online-Event. Die E3 2021 fand nur online statt und wurde in diesem Jahr wieder komplett abgesagt, da die Veranstalter das Konzept der Messe überarbeiten wollten.