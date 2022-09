Victoria 3: Livestream mit den Entwicklern morgen um 14 Uhr

PC Linux MacOS

Bereits zweimal gab es in einem Livestream mit den Entwicklern des kommenden Grandstrategy-Spiels Victoria 3 von Paradox Development vertiefte Gameplay-Einblicke. Die zu spielenden Länder wurden jeweils per Abstimmung ermittelt. Die erste Partie erfolgte mit den Niederlanden. Für den zweiten Einblick wählte die Community Japan aus, das Video ist direkt unter dieser News eingebunden. Morgen steht der nächste Livestream auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Paradox Interactive an. Zur Wahl standen verschiedene afrikanische Länder. Die Wahl der Community fiel auf Ägypten. Der Stream startet morgen um 14 Uhr. Victoria 3 wird am 25. Oktober erscheinen.