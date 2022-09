PM: God of War Ragnarök: 10 Charaktere, die wir bereits kennen (Sony Playstation Blog)

PS4 PS5

Bald hat das Warten endlich ein Ende, am 9. November 2022 erscheint God of War Ragnarök. Das epische Abenteuer spielt einige Jahre nach den Ereignissen von God of War (2018): Die eisigen Winde des Fimbulwinters haben Midgard erreicht und machen das Überleben in der nordischen Wildnis herausfordernder als je zuvor. Kratos und Atreus werden in den neun Welten mit neuen und noch gefährlicheren Kreaturen aus der nordischen Mythologie konfrontiert und müssen sich erneut als schlagkräftiges Vater- und Sohn-Team beweisen. Alles, was ihr über die bewegende Story von God of War wissen müsst, findet ihr in unserem umfangreichen Blogpost. Außerdem möchten wir euch schon einmal 10 Charaktere vorstellen, die in God of War Ragnarök eine bedeutende Rolle spielen werden.

Gleich darunter könnt ihr euer Wissen bei unserem Charakter-Quiz auf die Probe stellen. Echte God of War-Kenner können die Fragen bestimmt ohne die Charaktervorstellung beantworten. �

Könnt ihr nur anhand des Umrisses erkennen, welcher Charakter aus God of War auf den Bildern zu sehen ist? Verratet uns in den Kommentaren, wie viele Punkte ihr erspielt habt.