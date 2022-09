Witcher-Serie: Blood Origins startet im Dezember / Staffel 3 im Sommer

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Netflix hat via Twitter neue Infos zur Serien-Adaption The Witcher bekannt gegeben, die frei den Romanzyklus um Hexer Geralt von Riva von Andrzej Sapkowski nacherzählt, auf dem auch die gleichnamige Rollenspielserie von CD Projekt RED basiert. Genauer gesagt gab es zwei Filmplakate mit Startterminen für Staffel 3 und The Witcher - Blood Origin.

So wird die dritte Staffel der Geschichte um Geralt und die mit ihm schicksalhaft verbundene Ciri im Sommer 2023 erscheinen. Noch im Dezember diesen Jahres wird dagegen Blood Origin auf Netflix starten. Die Prequel-Serie dreht sich um die Entstehung der ersten Hexer sowie die Sphärenkonjunktion, über die Monster und gewisse Völker wie die Menschen in der Fantasy-Welt ankamen, in der sich die Abenteuer von Geralt abspielen.