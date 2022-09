Leaks zu GTA 6: Hacker muss vor Gericht erscheinen

PC Xbox X PS5

Ein 17-jährige Hacker, der verdächtigt wird, hinter der Veröffentlichung der GTA 6-Leaks zu stecken, die für weltweites Aufsehen gesorgt hat, wurde kürzlich vor Gericht angehört. So ein Beamter der Londoner Cyber Crime Unit, der in einem Statement der City of London Police vom 24. September zitiert wird.

Der bislang lediglich als „White“ und „Breachbase“ bekannte Teenager, der offenbar Mitglied einer Hackergruppe namens „Lapsus$“ ist, war bereits im Januar 2022 auf Kaution freigekommen. Die Gruppe soll sich ab Dezember 2021 Zugang zu den Daten großer Technologieunternehmen verschafft haben, um diese dann mit der Veröffentlichung sensibler Informationen zu erpressen. Unter den Geschädigten sollen sich neben dem brasilianischen Gesundheitsministerium und der SSO-Platform Okta auch Microsoft, Nvidia, Uber, Samsung und Vodafone befinden.

Bereits vier Tage nach der Veröffentlichung der GTA-Leaks wurde der junge Hacker am 22. September erneut verhaftet. Ihm werden nun Kautionsbruch und weitere Fälle von Cyberkriminalität vorgeworfen. Eine Anhörung fand am letzten Samstag im Highbury Corner Youth Court in London statt.