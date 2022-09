PS5: Youtuber zeigt Development Kit im Video

PS5

Der Youtuber Tito Perez führt in einem kürzlich veröffentlichten Beitrag das Game Development Kit (kurz Dev Kit) der PS5-Konsole erstmals in Videoform vor. Die Dev Kits sind besondere Ausführungen der Hardware für Entwicklerstudios und wie im Video zu sehen ist, unterscheidet sich das Design des PS5-Kits dramatisch von der Endkundenversion. Bereits in der Vergangenheit waren Bilder von PS5-Dev-Kits aufgetaucht.

Neben dem Design wird auch eine Klappe an der Unterseite geöffnet und die Nutzeroberfläche beim Starten des Geräts vorgeführt. Da die Aktivierung des Kits jedoch abgelaufen ist, lässt sich darauf keine Software starten.