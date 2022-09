Spieleveteranen-Podcast #287: Monkey Island 1+2

O-Töne von Ron Gilbert und Boris

PC 360

Teaser Während Jörg im fernen Japan weilt, macht Heinrich einen digitalen Karibikurlaub mit Guybrush Threepwood und Gastveteran Christian Genzel.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das ist eine zusätzliche Episode für unsere Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Hier erfahrt ihr, wie ihr das volle Programm hören könnt: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Hinter dir, ein … zweiköpfiges altes Spiel! Um uns für die Rückkehr auf Monkey Island warm zu rätseln, blicken wir auf die ersten beiden Abenteuer mit dem Möchtegernpiraten Guybrush Threepwood zurück. Und da Jörg derzeit japanische Gewässer unsicher macht, ankert Gastveteran Christian Genzel in dieser Episode. Der liebte schon in jungen Jahren die Lucasfilm-Adventures und ergründet bei einer Tasse Grog mit Heinrich, welches der ersten beiden Monkey Islands am besten gealtert ist. In Interview-Clips melden sich auch Serienschöpfer Ron Gilbert und der damalige deutsche Übersetzer Boris Schneider-Johne zu Wort. Bevor wir uns mit Piratenprüfungen und Schatzkartenteilen beschäftigen, gibt es zu Beginn der Folge aktuelle News, frische Spielberichte und eine feine Hörerfrage.

0:00:15 News & Smalltalk

0:08:05 Gemischte News: Wolfenstein 3D bekommt eine USK-Altersfreigabe, der Pentium geht in den Ruhestand (sehr zum Bedauern von Weird Al), das Fußballteam aus Ted Lasso ist in FIFA 23 vertreten, Hacker klauen Grand Theft Auto 6 -Informationen.

bekommt eine USK-Altersfreigabe, der Pentium geht in den Ruhestand (sehr zum Bedauern von Weird Al), das Fußballteam aus ist in FIFA 23 vertreten, Hacker klauen -Informationen. 0:25:22 Was haben wir zuletzt gespielt? Return to Monkey Island, Foretales, Toki.

0:39:34 Die Frage zum Tage von Thomas Kabs.

0:48:13 Monkey Island 1 & 2

0:48:41 Tief in der Karibik sind wir zunächst The Secret of Monkey Island auf der Spur.

auf der Spur. 1:00:52 In einem Interview-Clip erläutert Serienschöpfer Ron Gilbert die Ursprünge der mit spitzen Worten ausgefochtenen Schwertkämpfe.

1:13:49 Boris Schneider-Johne über die Zusammenarbeit bei der Übersetzung – und vergebliche »Monkey Wrench«-Warnungen.

1:19:39 Nachfolger Monkey Island 2 gilt als größer, schöner, kniffliger – aber ist er wirklich das bessere Spiel?

gilt als größer, schöner, kniffliger – aber ist er wirklich das bessere Spiel? 1:40:05 Historischer Pressespiegel und Veteranenfazit.