Return to Monkey Island: Ron Gilbert teasert mögliche Fortsetzung an

Der Release von Return to Monkey Island (im Test) ist zwar gerade erst knapp eine Woche her, aber es tauchen schon erste Gerüchte um eine mögliche Fortsetzung auf. In einem Tweet wandte sich ein Fan des Spiels direkt an Ron Gilbert:

Hey Ron, war Return To Monkey Island das letzte Kapitel der Serie? War es das Ende? Ich muss das wissen!

Worauf hin Gilbert antwortete:

Unwahrscheinlich, dass dies das Ende war.

Ihr könnt diese Aussage jetzt für euch selbst interpretieren, sie feuert aber natürlich auch die Gerüchteküche an. Die (noch nicht öffentlich kommunizierten) Verkaufszahlen sowie die zumeist positiven Kritiken zum neuesten Abenteuer von Guybrush Threepwood scheinen zumindest nicht dagegen zu sprechen. Vor dem Hintergrund, dass auch Lucasfilm Games Executive Producer Craig Derrick via Twitter andeutete, etwas mit der Maniac-Mansion-Marke anstellen zu wollen, deutet das möglicherweise auch auf eine längere Zusammenarbeit zwischen Gilberts Studio Terrible Toybox und Lucasfilm Games hin. Auch die Notiz im obigen Teaserbild, die ihr am Ende von Guybrushs Sammelalbum in Return to Monkey Island (auch nach Beendigung des Spiels) findet, könnte ein möglicher Hinweis sein: "Notiz an mich selbst: Mehr Papier für den Rest meiner Abenteuer besorgen".