GTA Leak City

Teaser Das aufgetauchte Material zu GTA 6 vor der offiziellen Vorstellung war ein Riesenthema. Habt ihr euch die Videos auch selbst angesehen?

Der Leak von Videomaterial aus frühen Versionen von GTA 6 infolge eines Hack-Angriffs auf Rockstar Games erregte große Aufmerksamkeit. Mithin war vom größten Leak der Branchengeschichte die Rede. Immerhin wurden noch vor der offiziellen Ankündigung unter anderem die bereits kolportierten Details einer weiblichen Spielfigur (von mehreren) und der Schauplatz Vice City bestätigt.

Es ist aber das eine, die Diskussion um den Leak zu verfolgen und das andere, selbst die an die Öffentlichkeit geratenen Clips in Augenschein zu nehmen. In unserer aktuellen sonntäglichen Umfrage interressiert uns: Habt ihr einen Teil der geleakten Spielaufnahmen gesehen oder wollt dies noch tun? Habt ihr euch eher Videos über das Leak-Material angesehen? Oder verzichtet ihr ganz darauf, sie anzusehen und lest höchstens die News dazu?

