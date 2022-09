PM: Share of the Week: Herbst (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Eine richtig gute Einstimmung auf den Herbst hatten wir diese Woche in unserer Timeline mit euren tollen Einsendungen zum Share of the Week! � Unter den Hashtags #PSPhotomode und #PSBlogDE auf Twitter und Instagram findet ihr wie gewohnt alle Einsendungen. Hier sind die Highlights dieser Woche:

2GrayFox3 – Assassin’s Creed Valhalla

Petanni_– Assassin’s Creed Valhalla

kingofthefall95 – Ghost of Tsushima

mirkoweege – Ghost of Tsushima

PeteyReilly – Ghost of Tsushima

kalo_01022021 – The Last of Us

Muecke999 – The Last of Us Part II

Sucht auf Twitter oder Instagram nach den Hashtags#PSPhotomodeund#PSBlogDE, um weitere Beiträge zum Thema dieser Woche zu finden. Ihr möchtet beim nächstenShare of the Weekdabei sein?

Das Thema der nächsten Woche lautet Sonnenuntergang! Egal ob am Strand, in der Stadt oder auf den höchsten Bergen – wo genießt ihr am liebsten die letzten digitalen Sonnenstrahlen? Teilt mit uns die schönsten Schnappschüsse vom Sonnenuntergang in euren Lieblingsspielen. Wir freuen uns schon.