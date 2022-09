EGX22: VR-Spinoff Everslaught - Invasion erscheint Anfang 2023

PC

Auf einem Live-Event während der EGX 2022 und auf Steam haben die Entwickler des VR-Action-RPGs Everslaught, das sich seit Ende Juli letzten Jahres im Early-Access befindet, überraschend den Ankündigungstrailer eines neuen Projekts im selben Setting veröffentlicht. Everslaught - Invasion soll ein schnelles VR-Hack&Slay für bis zu zwei Personen im Koop werden und Anfang 2023 für das VR-Headset Meta Quest 2 erscheinen.

Den Fans und Unterstützern des ursprünglichen Titels Everslaught scheint die Ankündigung nicht besonders zu schmecken, wie die aktuellen Steam-Rezensionen zeigen. Schliesslich wird durch das neue Spinoff-Projekt die Entwicklungszeit des Hauptspiels um mindestens ein Jahr verlängert. Die Entwickler geben sich jedoch transparent und erklären, dass das Überleben des Studios an erster Stelle stünde und die Kooperation beim neuen Projekt mit Publisher Fast Travel Games und Meta dies und die Fertigstellung von Everslaught überhaupt erst ermöglichen würde.

Das einminütige Video zu Everslaught - Invasion, das Prototypmaterial von Ende August enthält, könnt ihr euch im Anschluss an die News anschauen. Everslaught selbst wird also in Folge erst 2024 für PC (VR) erscheinen.