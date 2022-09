PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 26. bis zum 30. September (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S undXbox Oneerhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

26. September – World of Outlaws: Dirt Racing Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In World of Outlaws: Dirt Racing steigst Du in den Rennwagen Deiner Wahl und beweist Dein fahrerisches Können auf 13 realen Strecken. Rüste Deine Autos auf, baue Dein Team aus und erweitere Deine Einrichtungen, um mit den Besten der Besten konkurrieren zu können und Deinen Weg zum World of Outlaws Champ im Karrieremodus fortzusetzen. Beweise dann, dass Du hart im Nehmen bist, wenn Du gegen bis zu 25 andere Fahrer*innen im Online-Multiplayer antrittst.

27. September – Grounded Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Game Pass – Endlich ist es soweit: Grounded feiert den finalen Release. Schrumpfe auf Insektengröße und erkunde den Hinterhof mit seinen abwechslungsreichen Bereichen in voller Größe. Schließe Dich mit Deinen Freund*innen zusammen, zähme ein Mücken-Haustier oder stelle Dich der gefährlichen Brutmutter. Kleine Abenteuer haben sich noch nie so groß angefühlt.

27. September – Moonscars

Game Pass – Wer sich erheben will, muss erstmal tief fallen. Du schlüpfst in die Rolle von Irma der Grauen, einer künstlich erschaffenen Kriegerin mit einem eisernen Willen. Ihr einziges Ziel: Sie will ihren Schöpfer finden, um den Grund ihrer Existenz zu erfahren. In diesem Soulslike Slasher kämpfst Du Dich pünktlich zum Release im Game Pass durch eine stimmungsvoll düstere 2D-Welt.

27. September – One Hell of a Ride Hier ist der Name Programm: One Hell of a Ride ist ein actiongeladener und vor allem explosiver Arcade Racer. Motze Dein Fahrzeug mit Raketenwerfern sowie Nitro-Boostern auf, leg Dir den passenden Heavy Metal-Soundtrack auf die Ohren und begib Dich auf die Strecke. Dein Ziel ist nicht nur, die Ziellinie als Erste*r zu erreichen, sondern auch, Deine Konkurrenz möglichst spektakulär zu sabotieren

27. September – Tip Top: Don’t Fall! Optimiert für Xbox Series X|S – In Tip Top: Don’t Fall! trifft Kletter-Action auf Roguelike. Begib Dich auf eine Reise rund um die Welt und erklimm die ambitioniertesten Berge auf den waghalsigsten Routen – doch Vorsicht! Jeder Schritt muss sorgfältig geplant werden, sonst stürzt Du in den Permadeath und musst Dein Abenteuer von vorne beginnen.

28. September – Work From Home Optimiert für Xbox Series X|S – Work From Home ist ein aberwitziges Koop-Spiel. Du kannst mit bis zu drei Freund*innen zusammenarbeiten, um Deinem Chef vorzugaukeln, dass Ihr schwer beschäftigt seid. Stimme Dich mit Deiner Gruppe ab, verinnerliche die Routinen Deines Chefs und mach genau in den richtigen Momenten blau. Hier hast Du Spaß und wirst auch noch dafür bezahlt.

29. September – Airoheart Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Deine Geschichte beginnt im Land Engard. Hier begibt sich der Held Airoheart auf eine Reise, um den teuflischen Plan seines Bruders zu stoppen. Denn der will ein uraltes Böses entfesseln, das seit Generationen im Verborgenen schlummert und mit der Macht des Draoidh-Steins einen Krieg auslösen. Wirst Du Dich Deinem eigenen Bruder stellen und ihn davon abhalten, seine bösen Pläne auszuführen?

29. September – C.A.R.L. Du steigst in die glänzenden Metallschuhe des Computer-Automated Resource Locator, einem kleinen Roboter, der in der weitläufigen Anlage von Kent Industries verloren geht. Überwinde die gefährliche Fabrikhalle, um Tech-Einheiten für Deinen Ingenieur-Freund zu holen und dabei neue Bereiche und Fähigkeiten freizuschalten. Freunde Dich mit defekten Robotern im D.U.M.P. (Depot of Unusable Machinery and Parts) an, sammle Gegenstände und besiege fiese Gegner.

29. September – Lemon Cake Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du übernimmst die Leitung einer kleinen Bäckerei. Der Haken an der Sache: Das Gebäude ist nicht nur heruntergekommen und von Pflanzen überwuchert, es ist obendrein auch noch verwunschen. Doch keine Sorge: Stück für Stück reparierst Du die einzelnen Räume und verwandelst den Laden in ein liebenswertes kleines Geschäft. Für die verschiedenen Leckereien sammelst Du Honig aus eigenen Bienenstöcken, ziehst eine Kuh auf, um frische Milch zu melken und adoptierst ein paar Hühner, um Deine Rezepte mit Eiern zu bereichern. Du kannst zudem Bäume und Pflanzen anbauen, um eine Vielzahl von Früchten zu ernten und neue Dessert-Kreationen zu zaubern.

29. September – Let’s Build A Zoo Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Game Pass – Lebe Deine wilde Seite aus und erbaue den Tierpark Deiner Träume in dieser liebenswerten Zoo-Simulation. Beherberge und züchte seltene Tiere, stell qualifiziertes Personal ein, erfülle die Wünsche Deiner Besucher*innen und veranstalte eine Vielzahl unterhaltsamer Events. Wenn Du einmal auf der Suche nach neuen Herausforderungen bist, teste doch mal DNA-Splicing, um über 300.000 mögliche Lebewesen zu erschaffen.

29. September – Pathfinder: Wrath of the Righteous Reise in ein Reich, das von Dämonen überrannt wird. Dein Weg führt Dich zur Weltwunde, wo sich durch einen Riss im Höllenschlund der Terror über das Land ergießt. Seit über hundert Jahren kämpfen die benachbarten Nationen gegen die Ausbreitung des Bösen – mit nur mäßigem Erfolg. Jetzt hast Du die Chance, diesen Konflikt zu beenden, doch der Weg zur Erlösung ist alles andere als leicht. Wirst Du ein leuchtender Engel oder ein*e mächtige Nekromant*in sein? Oder liegt Dein Schicksal in einer ganz anderen Berufung?

29. September – Valheim (Game Preview) PC Game Pass – Erkunde als nordische*r Krieger*in die wunderschöne, prozedural generierte Welt von Valheim. Deine Seele wurde ins nordische Jenseits gebracht, um Odins uralte Rivalen zu erschlagen. Baue, erobere, bastle und überlebe allein oder mit Freund*innen, während Du versuchst, Ordnung in die Welt von Valheim zu bringen.

29. September – Weedcraft Inc Weedcraft Inc macht Dich zum neuen aufsteigenden Möchtegern-Marihuana-Mogul mit allem, was dazugehört: Kultiviere das wertvolle Grün, kreuze neue Sorten, stelle immer mehr Personal ein und stelle Dich der harten Konkurrenz. In diesem Spiel erlebst Du auf witzige Weise den amerikanischen Marihuana-Markt mit seinen finanziellen, politischen und kulturellen Aspekten.

30. September – Caffeine: Victoria’s Legacy Tauche ein in eine viktorianische Steampunk-Welt und erlebe eine fantastische Geschichte. Auf einer Reise in das Heimatland seiner Mutter findet Taka sich plötzlich auf mysteriöse Weise in der Stadt Victoria wieder. Bald starrt er auf ein Café namens Taka Coffee House – das Café, an das er so schöne Kindheitserinnerungen hat. Hilf ihm, seine Wurzeln wiederzuentdecken und alte Familien-Geheimnisse zu ergründen.

30. September – FIFA 23 Optimiert für Xbox Series X|S – Das legendäre FIFA-Franchise ist zurück und sorgt für mehr Abwechslung in der Welt des Fußballs als jemals zuvor. Neben beliebten und optimierten Modi spielst Du in kommenden Updates erstmals die größten Fußball-Turniere der Männer und auch Frauen: Erlebe erstmals auch Frauen-Mannschaften und spiele dank neuen Crossplay-Features noch leichter mit Deinen Freund*innen. Neugierig geworden? Dann teste FIFA 23 ganze drei Tage mit der EA Play Demo oder bestelle jetzt die FIFA 23 Ultimate Edition vor.

30. September – PAW Patrol Grand Prix Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Game Pass – In PAW Patrol: Grand Prix ist keine Strecke zu groß und kein*e Fahrer*in zu flauschig. Schlüpfe in die Rolle Deines Lieblingsmitglieds von PAW Patrol und veranstalte gemeinsam mit bis zu drei Freund*innen abenteuerliche Rennen in Adventure Bay – pünktlich zum Release im Xbox Game Pass.

30. September – Rabio Rabio ist ein kurzer 2D-Plattformer im Retro-Stil, der voller Hardcore-Herausforderungen für Deine Geschicklichkeit steckt. Der kleine Hase Rabio erkundet die geheimnisvollen Tiefen des Kaninchenbaus – voller Gefahren und Prüfungen. Hilf ihm, alle Prüfungen zu bestehen und decke die Mysterien in dem unterirdischen Tunnel-System auf.