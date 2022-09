Big Mode Entertainment: videogamedunkey gründet Spiele-Publisher

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der amerikanische YouTuber Jason Gastrow, besser bekannt als videogamedunkey, gründet gemeinsam mit seiner Frau Leah Gastrow einen Spiele-Publisher. Dies teilte er in einem am 22. September veröffentlichten Video mit, welches wir für euch unter dieser News eingebunden haben. In diesem stellt er seinen Besuch bei der PAX 2015 als auslösendes Moment für seine Entscheidung dar.

Big Mode Entertainment, so der Name des Publishers, werde eine "harmonische Fortführung" seines YouTube-Kanals sein, auf welchem Gastrow seit 2010 Videoessays zu Spielethemen veröffentlicht. Das Ziel von ihm und seiner Frau sei es nun, "einige der besten Spiele da draußen zu publizieren".

Ein YouTuber, welcher ohne Erfahrung zum Spiele-Publisher werden will – neben überschwänglichen Kommentaren von Fans gab es auf Twitter hierzu auch viele gemischte Reaktionen und sarkastische Kommentare. Noel Berry, Entwickler des Indie-Hits Celeste, teilte auf Twitter seine professionelle Einschätzung:

"Ich glaube schon, dass dunkey ein gutes Auge für Design haben könnte und wenn er Entwickler gerne mit Geld bewerfen will, warum nicht? Mit Sicherheit wird die Realität früh genug bei ihnen Einzug halten, das ist, wie man lernt."

Auch Investigativ-Journalist Jason Schreier reagierte, ebenfalls auf Twitter, auf die Kritik an Gastrow und ließ es sich nicht nehmen, der modernen Spieleindustrie dabei einen Seitenhieb zu verpassen:

"Unglaublich, dunkey hat eine Videospielfirma gestartet, ohne vorher einen MBA in Harvard zu machen, für 5 Jahre bei McKinsey zu arbeiten und sich danach für den Rest seines Lebens neben Anzugträgern nach oben zu failen."

In einem darauffolgenden Tweet riet er, die mangelnde Erfahrung von dunkey nicht überzubewerten.

Auf bigmode.com können sich interessierte Spieleentwickler ab sofort für eine Zusammenarbeit bewerben. Ob das Versprechen von Gastrow, den Publisher zu einem "Qualitätssiegel" werden zu lassen, tatsächlich eingehalten wird, muss sich noch zeigen. Die Aufmerksamkeit der Spieleindustrie und seiner über 7,2 Millionen YouTube-Abonnenten ist ihm bei diesem neuen Projekt auf jeden Fall jetzt schon sicher.