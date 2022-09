EGX22: Dyschronia - Chronos Alternate für Meta Quest 2 erschienen

PC Switch

Auf der aktuell in London stattfindenden EGX 2022 haben Publisher IzanagiGames und Entwickler MyDearest während eines Live-Stream-Events den VR-Release-Trailer zu Dyschronia - Chronos Alternate - Episode 1 veröffentlicht. Der Titel, der eine Mischung aus Story-Adventure, Detektivspiel und Visual Novel in einer VR-Umgebung darstellt, ist heute, am 23. September 2022 zunächst für das Meta Quest 2 VR-Headset erschienen. Die Episoden 2 und 3 sollen noch in diesem Jahr ebenfalls erscheinen. Eine Version für die Nintendo Switch soll mit allen drei Episoden auch noch im Winter 2022, oder Anfang 2023 folgen. Der geplante Release für PC und weitere VR-Geräte hat bislang aber noch keinen Termin.

Die Entwickler von Tokyo Chronos (2019) und Altdeus - Beyond Chronos (2020) bleiben auch mit Dyschronia - Chronos Alternate ihrem an die Persona-Reihe erinnernden Anime-Look treu und schicken euch diesmal als junger Ermittler Hal Scion mit besonderen Fähigkeiten, dem Memory-Dive, mitten in einen Kriminalfall, der theoretisch gar nicht hätte passieren können. Aufgrund von Gedanken- und Traumkontrolle ist die Kriminalitätsrate im Chronos Universum praktisch auf Null, dennoch geschehen mysteriöse Morde, die ihr mit klassicher Ermittlungsarbeit, Befragung von Zeugen und Verdächtigen und eurer Fähigkeit, in die Vergangenheit zu sehen, aufklären müsst. Den Trailer könnt ihr unter der News gleich anschauen.