The Elder Scrolls: Brettspiel für Frühjahr 2023 angekündigt

Im März 2023 wird auf der in Polen ansässigen Crowdfunding Plattform gamefound das Brettspiel The Elder Scrolls - Betrayal of the Second Era veröffentlicht. Es spielt folglich im The Elder Scrolls-Universum und handelt sich um ein kooperatives Spielerlebnis für ein bis vier Spieler.

Angelehnt ist Betrayal of the Second Era an Spiele von Chip Theory, wie beispielsweise Too Many Bones. Im Spiel geht es um Erkundung, Charakterentwicklung und Kampf in einer von Tamriels Provinzen zur Zeit des Interregnums. Dies ist die Zeit zwischen dem Ende des Zweiten Kaiserreichs und der Ausrufung des Dritten Kaiserreiches durch Tiber Septim und somit just die Zeit, in der auch The Elder Scrolls Online spielt. Das Spiel soll, ähnlich bereits erschienener Titel von Chip Theory, aus sehr hochwertigen Materialien gefertigt werden. Auf den Bildern, die veröffentlicht wurden, sind Spielmatten aus Neopren oder ähnlichem Material zu erkennen, welche auch für Vorgängertitel genutzt wurden.

