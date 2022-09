Super-Mario-Film kommt im April 2023 auf die Leinwände

WiiU DS

Seit vielen Jahren arbeitet Nintendo gemeinsam mit dem renommierten Filmstudio Illumination Entertainment (Pets, Minions, Ich - einfach unverbesserlich) an einer Umsetzung von Super Marios Bros. für die große Leinwand. Eng mit eingebunden in der Produktion ist der Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto und die lange Entwicklungszeit lässt Hoffnung aufkommen, dass uns eine gelungene Adaption der Vorlage erwartet.

Nachdem es mal wieder sehr still um das Projekt war, gib es nun nicht nur ein frisches Lebenszeichen, auch einen Starttermin hat der Streifen spendiert bekommen. Über den Twitter-Account der New York Comic Con wurde bekannt gegeben, dass Mario und seine Freunde ab dem 7. April 2023 über die große Leinwand hüpfen werden. Einen ersten Vorabeindruck von dem Film könnt ihr euch ab dem 6. Oktober 2022 verschaffen, an diesem Tag soll ein Teaser-Trailer veröffentlicht werden.