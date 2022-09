Gloomhaven und Ark - Survival Evolved kostenlos im Epic Games Store

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS

Die gelungene Videospiel-Umsetzung des Mammut-Brettspiels Gloomhaven (zum Spiele-Check) steht ab sofort im Epic Games Store zum kostenlosen Download bereit. Das Angebot gilt bis zum 29. September um 17:00 Uhr und setzt eine kostenlose Registrierung im Shop voraus. Die Brettspielvorlage sammelte 2015 über Kickstarter knapp 4 Millionen Euro ein und wurde mit Preisen überhäuft. Die PC-Version des Rundentaktik-Schwergewichts befand sich zwei Jahre im Early Access und wurde im letzten Jahr offiziell veröffentlicht. Der DLC zum Prequel Gloomhaven: Jaws of the Lion sowie die Solo-Missionen namens Gloomhaven: Solo Scenarios - Mercenary Challenges sind allerdings nicht in dem Angebot enthalten.

Beim zweiten kostenlosen Spiel dieser Woche handelt es sich um den Survival-Action-Titel Ark-Survival Evolved (zur Stunde der Kritiker), den ihr allerdings bereits zuvor im Juni 2020 eurer digitalen Spielebibliothek ohne Zusatzkosten hinzufügen konntet. In der nächsten Woche erwartet euch The Drone Racing League Simulator als Gratis-Download bei Epic.