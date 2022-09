Lucasfilm-Producer möchte "Back to the Mansion"

PC Switch MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach dem erfolgreichen Release von Return to Monkey Island (im Test) gibt es bei Lucasfilm Games nun offenbar Überlegungen, die Zusammenarbeit mit Ron Gilbert fortzuführen. Dies lässt sich zumindest aus einem Twitter-Thread schließen, den Lucasfilm Games Executive Producer Craig Derrick am 20. September 2022 veröffentlichte.

Einen Tag nach dem Launch postete dieser auf seinem persönlichen Twitteraccount eine Collage aus Pressestimmen. Er zeigte sich "überwältigt" von dem positiven Echo und betonte, er habe bereits vor über 14 Jahren Pläne für die Fortsetzung der Serie mit Ron Gilbert und seinem Team gehabt, als er mit den Special-Editions von The Secret of Monkey Island (im Redi-Rumble) und Monkey Island 2 - LeChuck's Revenge die Wiederbelebung der Reihe in Angriff nahm (hier findet ihr den Rückblick auf die Kult-Adventures in unserer Reihe Serien-Liebe).

Das am 19. September nach über 30 Jahren Pause erschienene Return to Monkey Island sei wie seine Macher: Charmant, gewitzt, reflektiert und auch sentimental und werde in den Augen Derricks sicher noch viele Jahre gespielt und diskutiert. Nach weiteren Danksagungen beendete Derrick sein Twitter-Statement mit einer Andeutung in Großbuchstaben: "I'll be standing by when it's time to go BACK TO THE MANSION!" (Ich halte mich bereit, wenn es Zeit ist, zur Villa zurückzukehren).

Das 1987 von Lucasfilm Games veröffentlichte Maniac Mansion gilt vielen noch heute als Inbegriff des Point-and-Click-Adventures. Federführend in der Entwicklung zeigten sich neben Ron Gilbert auch Gary Winnick, mit welchem Gilbert 2017 das erfolgreiche Kickstarter-Projekt Thimbleweed Park herausbrachte.

Ob noch weitere Spiele mit Gilbert und Winnick geplant sind, steht seitens Lucasfilm Games aktuell noch nicht fest. Angesichts des großen Erfolges des am 19. September veröffentlichten Return to Monkey Island wäre dies aber durchaus denkbar.