FIFA 23: Ted Lasso und der AFC Richmond haben es ins Spiel geschafft

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

FIFA 23 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Eine schöne Überraschung für Fans der Apple TV+-Comedy-Serie Ted Lasso: Der von Jason Sudeikis gespielte ehemalige Football- und jetzt Fußballcoach, der beim (fiktiven) britischen Premier League Club AFC Richmond zum Übungsleiter ernannt wurde, feiert sein Videospiel-Debut in FIFA 23. In verschiedenen Spielmodi könnt ihr den sympathischen Schnauzbartträger, seinen Co-Trainer Beard sowie die die größten Stars des AFC-Richmond-Teams (aus der Serie) finden - darunter Jamie Tartt, Dani Rojas, Sam Obisanya, Roy Kent und Isaac McAdoo. Abgerundet wird das Ganze mit der Heimspielstätte des Clubs, der Nelson Road. Den "offiziellen Ted Lasso Trailer" findet ihr am Ende dieser News.

Ihr könnt den AFC Richmond sowohl im Karrieremodus, Anstoßmodus sowie in Online-Freundschaftsspielen wählen. Im FUT-Modus (FIFA Ultimate Team) findet ihr AFC-Richmond-Objekte wie Wappen, Choreos oder Trikots. Außerdem dürft ihr Ted Lasso oder Coach Beard als Manager eures Teams aufstellen. Diese speziellen FUT-Elemente werden über Aufgaben und Challenges erhältlich sein.

Im Karrieremodus könnt ihr mit Ted Lasso spielen, seid dabei auf nicht auf den AFC Richmond festgelegt. Tatsächlich könnt ihr einen beliebigen Verein aus einer beliebigen Liga wählen und eine von der Serie völlig abweichende Karriere erleben. Am 30. September erscheint FIFA 23 für PC, Playstation 4, Playstation 5, Switch (Legacy Edition), Xbox One, Xbox Series X und Stadia. Vorbesteller der "Ultimate Edition" dürfen schon ab dem 27. September loslegen.